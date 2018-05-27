به گزارش خبرنگار مهر، شهرام طهماسبی شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه در محل استانداری زنجان با تأکید بر اینکه بههیچوجه نمیتوان توسعهای را متصور شد که در آن نیمنگاهی به حفظ محیطزیست صورت نگرفته است، افزود: ازاینرو علیرغم اینکه اعتقاد راسخ به این مهم داریم که فعالیتهای اقتصادی مؤثر منتج به ایجاد اشتغال که از دغدغههای اصلی مسئولان به شمار میرود، خواهد شد، اما این فعالیتها باید همراستا با توسعه محیطزیست صورت گیرد.
وی بابیان اینکه امروز به دنبال آن هستیم که از همه شهرها و روستاهای تحت پوشش استان، نقشه هوایی داشته باشیم، ادامه داد: متأسفانه در برخی موارد شاهد استفاده از عکسهایی هستیم که منابع آن به سه یا چهار دهه گذشته بازمیگردد، به همین خاطر تهیه نقشه هوایی برای همه شهرها و روستاهای استان یکی از ملزومات امروز به شمار میرود که در این راستا پیگیریهای لازم با سازمان نقشهبرداری انجامشده است.
طهماسبی با یادآوری اینکه خوشبختانه همه مدیرانی که در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان حضور مییابند، در حوزه خود، افرادی صاحبنظر بهشمار میروند، اظهار کرد: متأسفانه امروز با چرخه معیوبی از تصمیمگیریها مواجه هستیم؛ چراکه معتقدیم تصمیمگیریها به هر میزان که با دقت بیشتری انجامشده باشد، از حساسیت نظارت بر این تصمیمات نمیکاهد و نظارت بر این تصمیمات باید جدی باشد.
میرحیدر رضوی، مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان نیز در ادامه این جلسه بابیان اینکه آنچه طی سال گذشته در استان محقق شده بود، تقریباً برابر با آنچه در قانون مشخصشده، است، افزود: طبق قانون، سهم شهرداریها از عوارض اخذشده معادل ۷۰ درصد و مابقی نیز سهم دهیاریهای است که پرداخت میشود.
نظر شما