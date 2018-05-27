شهرهای خوزستان همچنان می لرزند

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۶:۹ صبح امروز زلزله ای با قدرت ۴.۱ ریشتر منطقه میانرود استان خوزستان را به شدت تکان داد. این زمین لرزه در طول جغرافیایی ۴۸.۴۲، عرض جغرافیایی ۳۲.۲۶ و عمق ۲۵ کیلومتری زمین رخ داد.



ساعت ۶:۳۴ امروز و اندکی آن طرف تر این بار شهر شوش با زلزله ای با قدرت ۳.۵ ریشتر به لرزه افتاد. این زلزله در ️طول جغرافیایی ۴۸.۳، عرض جغرافیایی ۳۲.۲ و عمق ۱۱ کیلومتری زمین رخ داد.



ساعت ۷:۲۱ امروز نیز شوشتر در شمال خوزستان با زلزله ای با قدرت ۳.۱ ریشتر به لرزه افتاد. این زمین لرزه در طول جغرافیایی ۴۸.۷۸، ️عرض جغرافیایی ۳۲.۱۰ و عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.



هنوز گزارشی از تلفات این زمین لرزه ها مخابره نشده است.