  1. استانها
  2. خوزستان
۶ خرداد ۱۳۹۷، ۸:۵۵

شهرهای خوزستان همچنان می لرزند

شهرهای خوزستان همچنان می لرزند

اهواز - بعد از زلزله های شدید دیروز گوریه، امروز نیز شهرهای مختلف خوزستان زلزله های نسبتا شدیدی را تجربه کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۶:۹ صبح امروز زلزله ای با قدرت ۴.۱ ریشتر منطقه میانرود استان خوزستان را به شدت تکان داد. این زمین لرزه در طول جغرافیایی ۴۸.۴۲، عرض جغرافیایی ۳۲.۲۶ و عمق ۲۵ کیلومتری زمین رخ داد.

ساعت ۶:۳۴ امروز و اندکی آن طرف تر این بار شهر شوش با زلزله ای با قدرت ۳.۵ ریشتر به لرزه افتاد. این زلزله در ️طول جغرافیایی ۴۸.۳، عرض جغرافیایی ۳۲.۲ و عمق ۱۱ کیلومتری زمین رخ داد.

ساعت ۷:۲۱ امروز نیز شوشتر در شمال خوزستان با زلزله ای با قدرت ۳.۱ ریشتر به لرزه افتاد. این زمین لرزه در طول جغرافیایی ۴۸.۷۸، ️عرض جغرافیایی ۳۲.۱۰ و عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.

هنوز گزارشی از تلفات این زمین لرزه ها مخابره نشده است.

کد مطلب 4306909

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها