به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرمانداری همدان؛ تعدادی از رانندگان خودروهای سنگین معترض که در مبادی ورودی شهر اقدام به تجمع کرده بودند طی نشستی در فرمانداری همدان مسائل و مشکلات خود را با فرماندار همدان، فرماندار بهار و دیگر مسئولان در میان گذاشتند.

فرماندار همدان با بیان اینکه بسیاری از مسایل و مشکلات شما در حال پیگیری و حل است؛ گفت: طی روزهای گذشته شاهد تجمع غیر قانونی رانندگان خودروهای سنگین در برخی از نقاط کشور بودیم که مبنای این تجمعات نیازهای صنفی و حمایتی این قشر بود.

علی تعالی با اشاره به اینکه مسئولان کشوری برای حل این مشکلات وارد عمل شده اند، افزود: تجمع غیرقانونی راه مناسبی برای بیان مشکلات صنفی نیست و امکان دارد افراد و جریاناتی از این تجمعات سوء استفاده کرده و به خواسته‌های صنفی و قانونی تجمع کنندگان رنگ و بوی سیاسی بدهند و باعث عدم تحقق درخواست‌ها شوند.

وی خطاب به کامیون‌داران گفت: دیروز شخصا در تجمع شما حضور یافتم و قرار شد تجمع خاتمه یابد و با برگزاری این نشست نمایندگانی از شما مسایل و مشکلات را بیان کنند و ما پیگیری کنیم.

فرماندار همدان افزود: علیرغم اینکه ما این نشست را برگزار کردیم همکاران شما به تجمع غیر قانونی ادامه دادند که این قابل قبول نیست.

وی تاکید کرد: با توجه به اقدامات انجام شده و در حال انجام برای رفع مشکلات صنفی شما؛ تجمع در بسیاری از نقاط کشور پایان یافته و ما هم به این صورت نمی‌توانیم اجازه تداوم این تجمع غیر قانونی را بدهیم چون بخشی از مسائل شما در سطح کشور و برخی در سطح استان در حال پیگیری و رفع است.

تعالی از تداوم پرداخت حق بیمه رانندگان خودرو به حالت قبل و برخورداری از یارانه دولتی خبر داد و افزود: کاهش حق بیمه پرداختی، افزایش کرایه‌های بخش حمل و نقل، بازنگری میزان بار مجاز، کمبود سوخت و لزوم نظارت بیشتر بر عملکرد شرکت‌های خصوصی حمل بار و پایانه های حمل و نقل کالا از جمله مهمترین دغدغه‌های پیش روی فعالان شبکه حمل و نقل بار و رانندگان است که در حال بررسی و پیگیری است.

در این نشست که با حضور فرماندار شهرستان بهار، معاون سیاسی اجتماعی فرماندار همدان و نمایندگانی از نیروی انتظامی، پلیس راه، راهنمایی و رانندگی، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برگزار شد تعدادی از رانندگان خودروهای سنگین به بیان مشکلات و درخواست‌های خود پرداختند.