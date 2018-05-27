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۶ خرداد ۱۳۹۷، ۹:۱۴

موشک قاهر «ام۲»انصار الله تجمع نظامیان وابسته به هادی را هدف گرفت

موشک قاهر «ام۲»انصار الله تجمع نظامیان وابسته به هادی را هدف گرفت

شبکه خبری المسیره گزارش داد که نیروهای انصار الله تجمع نظامیان وابسته به رئیس جمهوری مستعفی یمن را در ساحل غربی این کشور هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نیروهای انصار الله، تجمع گروهی از نظامیان وابسته به «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی یمن را هدف قرار دادند.

بر اساس این خبر، این حمله با استفاده از یک موشک بالستیک در ساحل غربی در یمن صورت گرفته است.

شبکه خبری المسیره گزارش داده است که این موشک از نوع قاهر «ام۲» بوده است و تجمع نظامیان وابسته به هادی را هدف قرار داده بود.

موشک قاهر «ام۲» موشک بالستیکی با بُرد متوسط است و بومی سازی شده موشک «سام ۲» است که ساخت روسیه است و بُرد آن تا ۴۰۰ کیلومتر می رسد.

کد مطلب 4306918

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