به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی با صحبت های بعضا تندی که در رابطه با فوتبال، استقلال و حتی وزارت ورزش مطرح می کرد یک پای ثابت رسانه ها طی هفته های گذشته بود. جالب اینکه موضوع همیشگی وی در بسیاری از صحبت هایش «بهرام افشارزاده» بود و اشاره به برخی اتفاقاتی که در زمان حضور همزمان شان در باشگاه استقلال به عنوان سرمربی و مدیرعامل این باشگاه، رقم خورده بود.

این مربی که همین هفته گذشته پس از کش و قوس های زیاد با سپاهان برای ادامه همکاری به توافق رسید، حتی در بخشی از یکی از گفتگوهایش به بازگویی موضوعی از زمان مدیریت افشارزاده و رحیمی در استقلال و پرسپولیس پرداخت و گفت که مدیران وقت پرسپولیس و استقلال باید ماموریت هایی در این دو باشگاه انجام می دادند که رحیمی آن را قبول نکرد. در همین گفتگو قلعه نویی به این موضوع هم اشاره کرد که افشارزاده آن زمان آندو تیموریان و محمد قاضی را رد کرد.

عدم توانایی افشارزاده برای تهیه بودجه لازم برای پرداخت پاداش به بازیکنان استقلال هم یکی از مسائلی بود که قلعه نویی در گفتگوهای اخیر خود بارها به آن اشاره داشته است. وی در این زمینه به صراحت گفت که «یکبار با تیم استقلال، نفت مسجد سلیمان را شکست دادیم. همان موقع به افشارزاده (مدیرعامل وقت استقلال) زنگ زدم و گفتم ۱۰۰ میلیون تومان بدهید تا به بازیکنان نفری سه میلیون تومان پاداش بدهیم چون سه بازی مهم در پیش داشتیم. افشارزاده دو شب قبل از بازی با نفت با بنده تماس گرفت و گفت پولی نداریم. در حالی که بازیکنانی مثل محمد قاضی و آندرانیک تیموریان را اواسط فصل می دادند و بازیکنانی که باید جذب می کردند، نکردند.»

البته قلعه نویی در شرایطی هر بار در صحبت هایش از بهرام افشارزاده نام برده و مطلبی را از دوره مدیریت وی در استقلال عنوان کرده که شخصِ افشارزاده تاکنون هیچ واکنشی به آنها نداشته است. اما وی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد که اگر قلعه نویی یکبار دیگر از وی در صحبت هایش نامی ببرد، صحبت هایی را مطرح می کند که نباید بگوید.

مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این پرسش که «چه توضیحی در رابطه با صحبت های امیر قلعه نویی دارید و چرا هیچ واکنشی به آن ها نداشته اید؟»، گفت: قلعه نویی خیلی حرف می زند واگر بخواهم مدام به صحبت های وی پاسخ بدهم که نمی شود.

وی در ادامه تصریح کرد: در دوره ای که مدیریت باشگاه استقلال را عهده دار بودم، وظیفه خود را به نحو مطلوب و تمام و کمال انجام دادم. حالا اگر قلعه نویی توانایی نداشت و نتوانست آن طور که باید نتیجه ای بگیرد، به مدیریت من مربوط نمی شود.

افشارزاده اظهار داشت: من و دیگر اعضای هیئت مدیره استقلال، هر آنچه در ید قدرت داشتیم برای این باشگاه گذاشتیم. قضاوت در این زمینه هم با مردم و هواداران باشد که پیگیرتر از همه عملکرد استقلال را دنبال می کنند.

مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال همچنین تأکید کرد: اگر امیر قلعه نویی یک بار دیگر در صحبت هایش، نامی از من ببرد، مطالبی را عنوان می کنم که نباید بگویم. تا الان هم اگر سکوتی اختیار کردم و حرفی نمی زنم صرفاً برای این است که نمی خواهم بیش از این حاشیه درست شود.

بهرام افشار زاده در پایان خاطرنشان کرد: ماه هاست که از استقلال بیرون آمده ام. با اعصاب راحت جایی دیگر، کارهایم را پیگیری می کنم اما هر بار یک نفر سالهای گذشته که من مدیریت استقلال را عهده دار بودم را کالبدشکافی می کند و حرفی می زند. این شرایط ادامه داشته باشد من هم حرف هایم را می زنم.