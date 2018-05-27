پروژه های شرکت برق کردستان با رویکرد مطالعات شبکه اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، هیوا لهونیان گفت: بررسی ها نشان می دهد اگر پروژه های شرکت با مطالعات دقیق و کارشناسی و توجه به بعد اقتصادی اجرا شود، در مجموع حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد صرفه جویی محقق می شودکه می تواند در سایر امور و برنامه های شرکت مورد استفاده قرار گیرد.

وی عنوان کرد: از این رو با توجه به وضعیت کنونی صنعت برق و محدودیت های مالی و اعتباری، لازم است در اجرای پروژه های توسعه و یا اصلاح شبکه بازنگری شود.

لهونیان اظهار داشت: محدودیت های مالی و اعتباری می تواند فرصتی برای بهینه سازی روش ها و مکانیزم های انجام کار باشد و انتظار می رود با توجه به وضعیت فعلی صنعت برق، شاهد بازنگری و تغییر در روش ها و مکانیزم های انجام کار در سطح شرکت باشیم.

وی افزود: برای تحقق اهداف و رفع محدودیت های مالی، استراتژی شرکت انتخاب های مطمئن و هوشمندانه در روش انجام پروژه ها با رعایت استانداردهای تخصصی، تحلیل و محاسبات اقتصادی، اطمینان از اثر بخشی و انطباق بر اهداف تعیین شده خواهد بود و در این راستا پروژه های بدون داشتن شرایط ذکر شده مورد پذیرش و تأیید قرار نمی گیرند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان ‌ بر لزوم تدوین سازوکار جدید برای تامین اجناس مورد نیاز درراستای اجرای سریع طرح ها و پروژه ها تاکید و بیان کرد: با توجه به تعیین سال جدید از سوی مقام معظم رهبری به عنوان حمایت از کالای ایرانی و تاکید های مکرر ایشان برای حمایت از تولیدات داخلی، در سال جدید خرید اجناس ایرانی و تولید داخل با رعایت کیفیت و استانداردهای لازم در ستور کار قرار می گیرد.

وی با تأکید بر اجرای به موقع پروژه های مدیریت مصرف و پیک سایی اظهار داشت: با توجه به پیش بینی های انجام شده و کمبود بارندگی و کاهش سطح آب سدها، در سال جاری خاموشی های ناشی از کمبود تولید انرژی در مقابل مصرف بیش از حد متعارف قابل پیش بینی خواهد بود و از این رو لازم است در بخش مدیریت مصرف و پیک سایی هوشمندانه تر از قبل و با داشتن برنامه های اثر بخش اقدام شود.

وی با اشاره به اهمیت کسب رضایت شهروندان یادآور شد: رضایت ارباب رجوع باید یک اصل مهم ر همه کارهای شرکت باشد و همه همکاران باید با سعه صدر و گشاده رویی در جهت رفع مشکلات شهروندان اقدام کند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان با بیان اینکه برای رسیدن به اهداف شرکت لازم است همکاران با دانش های بروز شده و جدید حوزه برق آشنایی داشته باشند، عنوان کرد: تمامی برنامه های آموزشی و حضور در سمینارها و کنفرانس ها باید با توجه جدی به نیاز شرکت و در راستای مأموریت سازمان و با اطمینان از اثربخشی کامل آن اجرا شود و انتظار می رود همکاران آموزش دیده دانش و تخصص کسب شده را در زمینه کاری خود مورد استفاده قرار دهند.

لهونیان اضافه کرد: توانمندی ها و ظرفیت های خوبی از لحاظ نیروی انسانی در شرکت وجود دارد و همه مدیران باید با شناسایی استعدادها و پرورش آن ها، زمینه ارتقای شغلی همکاران و رشد و توسعه صنعت برق و شبکه توزیع را فراهم آورند و با اجرای بهینه و اقتصادی طرح ها به کاهش هزینه ها و مدیریت منابع مالی کمک کنند.