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۶ خرداد ۱۳۹۷، ۹:۱۸

نائب رئیس دفتر سیاسی حماس:

هیچ مذاکره ای درباره مبادله اسرای جدید صورت نگرفته است

هیچ مذاکره ای درباره مبادله اسرای جدید صورت نگرفته است

نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در نوارغزه اخبار منتشر شده در رسانه ها درباره مذاکرات مبادله اسرای جدید را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «خلیل الحیه» نائب رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس خاطرنشان کرد که اخبار منتشر شده در رسانه ها درباره مذاکرات مبادله اسرای جدید صحت ندارد.

وی در ادامه افزود: این اخبار در راستای تلاش های مقامات صهیونیستی برای فریب افکار عمومی جامعه منتشر می شود.

گفتنی است که رسانه های صهیونیستی اعلام کرده بودند که طرف میانجی مصری به رژیم صهیونیستی ابلاغ کرده که جنبش حماس موافق مذاکرات عمیق تر درباره مبادله اسرا در قالب حفظ آرامش اوضاع در غزه است، اما این مسأله منوط به آزادی اسرای فلسطینی دربند زندان های صهیونیستی است.

کد مطلب 4306923

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