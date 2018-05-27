  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۱۳

طرح جدید خانه های قابل حمل؛

این خانه لوکس ویلایی را به دشت و صحرا ببرید

این خانه لوکس ویلایی را به دشت و صحرا ببرید

طراحی خانه های قابل حمل و مسافرتی پدیده جدیدی نیست، اما طراحی این خانه ها به گونه ای لوکس که از همه امکانات زندگی عادی برخوردار باشند، چندان متداول نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت آلاباما تینی هاوس، خانه ویلایی لوکس و قابل حملی را ساخته که بر خلاف خانه های مشابه دارای سقف بلند و فضای باز و لوکس هستند و طراحی داخلی زیبایی دارند.

هر یک از طبقات این خانه دوطبقه ۳۰ متر مربع مساحت دارند و متشکل از اتاق نشیمن، اتاق های خواب، آشپزخانه کامل، حمام و دستشویی هستند. امکانات حمام و دستشویی این خانه نیز کامل است و به عنوان مثال افراد می توانند به طور عادی در حمام آن دوش بگیرند.

آشپزخانه این خانه قابل حمل هم دارای ۶ کمد استیل و سینک ظرفشویی و اجاق گاز و ماشین ظرفشویی و غیره است. در این خانه امکانات دیگری مانند تلویزیون، فضاهای باز برای حرکت راحت ساکنان، اتاق تعویض لباس در کنار حمام و غیره وجود دارد.

در فضای بیرون این خانه هم چراغ های ال ای دی، سیستم گرمایش آب و تهویه مطبوع و غیره نصب شده است. قیمت ساده ترین مدل این خانه ۷۱ هزار دلار است و با افزوده شدن امکانات اضافه بر قیمت آن افزوده می شود.

کد مطلب 4306934

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها