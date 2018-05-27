این خانه لوکس ویلایی را به دشت و صحرا ببرید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت آلاباما تینی هاوس، خانه ویلایی لوکس و قابل حملی را ساخته که بر خلاف خانه های مشابه دارای سقف بلند و فضای باز و لوکس هستند و طراحی داخلی زیبایی دارند.

هر یک از طبقات این خانه دوطبقه ۳۰ متر مربع مساحت دارند و متشکل از اتاق نشیمن، اتاق های خواب، آشپزخانه کامل، حمام و دستشویی هستند. امکانات حمام و دستشویی این خانه نیز کامل است و به عنوان مثال افراد می توانند به طور عادی در حمام آن دوش بگیرند.

آشپزخانه این خانه قابل حمل هم دارای ۶ کمد استیل و سینک ظرفشویی و اجاق گاز و ماشین ظرفشویی و غیره است. در این خانه امکانات دیگری مانند تلویزیون، فضاهای باز برای حرکت راحت ساکنان، اتاق تعویض لباس در کنار حمام و غیره وجود دارد.

در فضای بیرون این خانه هم چراغ های ال ای دی، سیستم گرمایش آب و تهویه مطبوع و غیره نصب شده است. قیمت ساده ترین مدل این خانه ۷۱ هزار دلار است و با افزوده شدن امکانات اضافه بر قیمت آن افزوده می شود.