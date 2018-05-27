۵۸ رأس دام سبک و سنگین به علت ابتلا به بیماری تب برفکی تلف شدند

محمدباقر حاج کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شناسایی ۱۰ کانون تب برفکی، افزود: ۵۸ رأس دام سبک و سنگین درنتیجه ابتلا به بیماری تب برفکی تلف شده است که از این تعداد ۱۲ گاو و ۴۶رأس گوسفند بود و قبل از شیوع بیماری در ۱۰ کانون، واکسیناسیون علیه تب برفکی در این مناطق انجام‌شده بود.

وی اظهار کرد: این کانون‌ها منشأ بیماری دامی تب برفکی نبودند، زیرا که بیماری از طریق خرید دام زنده از میدان‌های دام و یا استان‌های هم‌جوار وارد مناطق روستایی شده بود.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان گفت: عملیات واکسیناسیون توسط ۲۹ اکیپ از بخش خصوصی و دولتی دام‌های سبک و سنگین از ابتدای سال جاری به‌صورت رایگان آغازشده است.

حاج کاظمی افزود: بیماری دامی تب برفکی هیچ راه درمانی ندارد و دامداران باید برای در امان ماندن دام‌های سالم از این بیماری رعایت موارد بهداشتی، قرنطینه و ضدعفونی کردن محوطه نگهداری دام‌ها را جدی بگیرند.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان با بیان اینکه تب برفکی نوعی بیماری ویروسی و به‌شدت واگیردار است که سریع منتشر می‌شود، گفت: به دلیل شیوع گسترده تب برفکی، واکسیناسیون دام‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند برای کنترل و پیشگیری از این بیماری مؤثر باشد، بنابراین باید مقررات و ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای نیز رعایت شود و دامداران از خریدوفروش دام خودداری کنند.

حاج کاظمی با بیان اینکه علائم بیماری تب برفکی را زخم دردهان، زبان، پستان و سم حیوان عنوان کرد و افزود: در حال حاضر این بیماری بیش از یک میلیون دام در استان زنجان را تهدید می‌کند که باید تمهیدات لازم در دستور کار دامداران قرار گیرد.

وی تصریح کرد: واکسیناسیون دام‌های سبک و سنگین تا شعاع سه کیلومتری کانون‌های بیماری به‌منظور پیشگیری از شیوع بیماری تب برفکی توسط اکیپ‌های دامپزشکی انجام می‌شود.