البرادعی گزارشی را درباره کمک به برنامه هسته ای ایران ارائه خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیپلماتها امروز گفتند: این گزارش ممکن است منجر به تشکیل نشست اضطراری در اواخر ماه جاری یا اوایل ماه فوریه در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین شود .



برخی از کشورها از جمله چند کشور اروپایی هشداردادند که بهتر است تا نشست عادی برنامه ریزی شده شورای حکام آژانس در ماه مارس منتظر ماند .



البرادعی قراراست گزارش دیگری را به شورای حکام آژانس درباره اجرای قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد به وسیله ایران که از این کشور می خواهد فعالیتهای حساس سوخت هسته ای را متوقف کند، ارائه دهد .



طبق کپی سندی که در اختیار خبرگزاری فرانسه قرار گرفت : البرادعی در نامه ای به تاریخ 27 دسامبر به نماینده اسلوونی که ریاست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را برعهده دارد، گفت : دبیرخانه وی تمام پروژه های همکاری فنی آژانس برای ایران را با توجه به قطعنامه 1737 ارزیابی خواهد کرد و گزارشی از جمله فهرستی از پروژه هایی که ممکن است، با قضاوت

دبیرخانه ، اجرای آن ادامه یابد ، آماده خواهد کرد .

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