تولید نانوذراتی که داروهای ضدسرطان را به مغز می رساند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، مقابله با سرطان مغز حتی در صورت تشخیص به موقع کار بسیار دشواری است و برای درمان این سرطان راه حل جدی وجود ندارد. مبتلایان به این سرطان معمولا بیش از یک سال عمر نمی کنند.

محققان دانشگاه ام آی تی می گویند موفق به ابداع نانوذراتی شده اند که قادر به ورود به بافت های سرطانی مغز انسان از طریق رگ های خونی و انتقال دو نوع دارو برای مقابله با تومورها هستند.

یکی از این نانوذرات لیپوزوم ها هستند که متشکل از قطراتی چرب برای انتقال دارو به درون لایه های آسیب دیده مغز می باشند. می توان یک داروی متداول در شیمی درمانی به نام temozolomide را به راحتی به این ذرات نانو اضافه کرد.

Temozolomide از توانایی منحصر به فردی برای آسیب زدن به دی ان ای سلول های سرطانی برخوردار است.

برای افزایش توانمندی temozolomide و تسهیل فرایند جابجایی آن در رگ های خونی مغز پروتئینی موسوم به انتقالین هم به آن افزوده می شود که برای مقابله با سلول های سرطانی نیز مفید است. محققان در حال حاضر با موفقیت این ترکیبات را بر روی موش ها آزمایش کرده اند و قصد دارند در آینده این کار را بر روی انسان هم انجام دهند.