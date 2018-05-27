تعریض کمربندی نسیم شمال برای کاهش مشکلات ترافیکی

فرج‌الله فصیحی رامندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در زمینه تصمیم‌گیری برای فاکتورهای مختلف طرح عمرانی ترافیکی تقاطع غیرهمسطح دفاع مقدس باید مشکلات ترافیکی را مورد توجه قرار داد.

وی افزود: در صورت تعریض محور نسیم شمال این امکان وجود دارد که قسمتی از مشکلات ترافیکی میدان دفاع مقدس کاهش یابد.

رئیس کمیسیون مالی اقتصادی شورای اسلامی شهر قزوین ادامه داد: در دوره چهارم شورا هنگام احداث پل خلیج فارس و پل امام رضا(ع) هم با صراحت اعلام کردم وارد کردن بار ترافیکی سنگین که از جنوب به شمال کشور از سمت بویین‌زهرا جریان دارد، به مناطق پرتردد شهری عقلانی نیست؛ چرا که خیابان اصفهان در شهر قزوین ظرفیت آن را ندارد و از این رو، تعریض نسیم شمال ضروری بود.

فصیحی رامندی تصریح کرد: گرچه آن زمان برخی افراد با نظر بنده مخالفت کردند و آن مسکوت ماند، اما در حال حاضر کارشناسان و متخصصان امر بر لزوم تعریض این مسیر تأکید دارند.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه بخواهیم میدان دفاع مقدس را با شکل کنونی آن حفظ کنیم دچار مشکل ترافیکی می‌شویم؛ بنابر این به منظور تسهیل ترافیک، ضمن تأکید بر حفظ سیمای ورودی شهر، اجرای زیرگذر شمال به جنوب از بلوار اسدآبادی به اقبالیه را به علت نبود موانع از یک سو و هزینه کمتر آن از سوی دیگر مناسب‌تر می‌دانم.