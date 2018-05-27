نوای مناجات خوانان طنین انداز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن موسیقی ایران با همکاری معاونت فرهنگی و هنری فرهنگستان هنر به مناسبت ماه مبارک رمضان مراسم مناجات خوانی «سِحر سَحر» را برگزار می کند. این مراسم ساعت ۱۵ تا ۱۷ روز چهارشنبه نهم خرداد ماه در تالار ایران فرهنگستان هنر میزبان علاقه مندان موسیقی مقامی ایران خواهد بود.

احد ملکی از آذربایجان، محمدرضا اسحاقی از مازندران، حمیدالله سیدزاده از سراوان، میرزا زبردست از بوشهر هنرمندانی هستند که در این ویژه برنامه به اجرای برنامه می پردازند. این در حالی است که هوشنگ جاوید پژوهشگر و مولف موسیقی به عنوان کارشناس مجری در این برنامه حضور خواهد داشت.

وحید تاج، محمد معتمدی، عبدالحسین مختاباد، بامداد فلاحتی و تعدادی دیگر از استادان موسیقی کشورمان از جمله هنرمندانی هستند که ویژه برنامه های مناجات خوانی را در ماه مبارک رمضان با همکاری انجمن موسیقی ایران برگزار کرده اند.