تاکید مجمع نمایندگان مرکزی بر استفاده از ظرفیت های مدیریتی بومی

علی اکبر کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رویه اصولی و مبنایی مجمع نمایندگان استان مرکزی در تغییر و تحولات مدیران، تاکید بر اولویت به کارگیری و استفاده از ظرفیت های مدیریتی بومی استان در تمامی مسئولیت ها است.

رییس مجمع نمایندگان استان مرکزی افزود: رویه عمومی مورد تاکید مجمع نمایندگان لزوم استفاده از مدیران بومی است و این تاکید در این راستا است که استان بتواند کادرسازی داشته باشد و ما در بلند مدت همیشه مدیران شایسته ای را از بین نیروهای جوانتر داشته باشیم.

کریمی تصریح کرد: طبیعتا وقتی نیروهای باتجربه و قدیمی به دلیل بازنشستگی از صحنه مدیریتی خارج می شوند، نیروهای جوان و بومی بایستی بتوانند جای آنها را در استان بگیرند.

رییس مجمع نمایندگان استان مرکزی خاطرنشان ساخت: از سوی دیگر حضور مدیران غیربومی در استان مرکزی سبب بی انگیزگی در کارمندان و مدیران و مسئولان رده های پایین تر شده و تداوم این وضعیت در استان آسیب زا است.

وی بیان کرد: ضمن احترام به تلاش های مدیران غیربومی، معتقد هستیم این ظرفیت وجود دارد که از نیروهای توانمند بومی بهره گرفته شود تا از این طریق زمینه ماندگاری تجربیات در استان و انگیزه بخشی به کارشناسان و مدیران رده های پایین تر فراهم شود.

رییس مجمع نمایندگان استان مرکزی ادامه داد: به این ترتیب همچنین بستر کادرسازی و آماده سازی نیروهای جوان برای پذیرش سمت های مدیریتی و مسئولیت ها در استان مهیا می شود.