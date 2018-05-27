خرید تضمینی دانه های روغنی در زنجان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت غله استان زنجان، علی ایزدی با بیان اینکه با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب در شهرستان طارم خرید تضمینی کلزا در این شهرستان آغاز شده است، افزود: در حال حاضر هر کیلوگرم کلزا ۲۸ هزار و ۶۶۵ ریال و گلرنگ نیز با ۲۸ هزار و ۱۸۶ ریال از کشاورزان خریداری می‌شود.

وی با اعلام اینکه امسال هشت مرکز خرید تضمینی کلزا و گلرنگ در استان زنجان فعال است، ادامه داد: طی ۲ روز گذشته ۱۸ تن کلزا در شهرستان طارم خریداری شده است.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان با بیان اینکه دانه‌های روغنی خریداری شده از کشاورزان استان زنجان بلافاصله به کارخانه‌های روغن کشی ارسال می‌شود، افزود: سال گذشته ۷۹۴ تن محصول کلزا و ۲۰ تن گلرنگ از کشاورزان استان زنجان به صورت تضمینی توسط شرکت غله خریداری شد.