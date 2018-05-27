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۶ خرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۰۹

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان:

خرید تضمینی دانه های روغنی در زنجان آغاز شد

خرید تضمینی دانه های روغنی در زنجان آغاز شد

زنجان-مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: خرید تضمینی دانه های روغنی کلزا و گلرنگ از کشاورزان استان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر  به نقل از شرکت غله استان زنجان، علی ایزدی با بیان اینکه با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب در شهرستان طارم خرید تضمینی کلزا در این شهرستان آغاز شده است، افزود: در حال حاضر هر کیلوگرم کلزا ۲۸ هزار و ۶۶۵ ریال و گلرنگ نیز با ۲۸ هزار و ۱۸۶ ریال از کشاورزان خریداری می‌شود.

وی با اعلام اینکه  امسال هشت مرکز خرید تضمینی کلزا و گلرنگ در استان زنجان فعال است، ادامه داد: طی ۲ روز گذشته ۱۸ تن کلزا در شهرستان طارم خریداری شده است.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان با بیان اینکه  دانه‌های روغنی خریداری شده از کشاورزان استان زنجان بلافاصله به کارخانه‌های روغن کشی ارسال می‌شود، افزود: سال گذشته ۷۹۴ تن محصول کلزا و ۲۰ تن گلرنگ از کشاورزان استان زنجان به صورت تضمینی توسط شرکت غله خریداری شد.

کد مطلب 4306981

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