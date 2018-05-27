فضای تفریحی و ورزشی مناسبی برای بانوان بوشهری فراهم نشده است

خبرگزاری مهر - گروه استانها: بانوان به عنوان قشری که نیمی از جمعیت را در همه جوامع تشکیل میدهند حق دارد که امکانات برابری با آقایان برخوردار باشند ولی در اغلب جوامع شاهد این برابری نیستیم.
هرچند در گذشته هیچ توجهی به بانوان نمیشد و عملا همه امکانات و زیرساختها و هزینهها برای آقایان صورت میگرفت ولی چند سالی است که بانوان نیز مورد توجه قرار گرفته و امکانات بیشتری به این قشر اختصاص یافته است.
با وجود تلاشهایی که برای ایجاد فضاهای مورد نیاز بانوان و همچنین تخصیص امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای بانوان صورت گرفته است ولی هنوز هم کمبودهای بسیار زیادی وجود دارد که این کمبودها باید جبران شود.
توسعه نشاط و شادابی امروزه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است و تلاش میشود که با توسعه و گسترش فضاهای تفریحی و ورزشی و همچنین اجرای برنامههای مختلف و متنوع فضای پرنشاطی در جامعه ایجاد شود.
امکانات ورزشی بانوان کافی نیست
در زمینه توسعه زیرساختهای ورزشی در استان بوشهر طرحهای مختلفی اجرا شده است که در شهرها و روستاهای استان شاهد ساخت زمینهای چمن مصنوعی، زمینهای والیبال و دیگر ورزشها، پارکها و بوستانهای متعدد و . . . هستیم که طرحهای متنوع دیگری نیز در دست اجرا است.
اغلب فضاهای ورزشی به علت روباز بودن و نداشتن حفاظ و حریمهای مناسب، بیشتر مورد استفاده آقایان قرار میگیرد و بانوان برای استفاده از چنین فضاهای با مشکلاتی روبرو هستند.
میطلبد که با طراحیهای مناسب، فضاهای ورزشی خوبی ویژه بانوان در استان ایجاد شود و یا اینکه فضاهای ورزشی به گونهای طراحی و اجرا شوند که بتوان آنها را در ساعاتی از شبانهروز در اختیار بانوان قرار داد.
هرچند در برنامههای ورزش همگانی از جمله پیادهروی و کوهنوردی و همایشهای ورزشی عمومی، بانوان نیز میتوانند حضور یابند ولی ورزش قهرمانی بانوان نیازمند اختصاص فضاهای ورزشی بهتر و بیشتر و به صورت اختصاصی است.
در زمینه امکانات تفریحی نیز اغلب فضاهای تفریحی در استان بوشهر به صورت عمومی است و بانوان فضای تفریحی کمتری را در اختیار دارند که بتوانند هیجان خود را در آنجا تخلیه کنند.
داشتن فضای مناسب برای تفریح حق بانوان است
رئیس کمیسیون بانوان شورای اسلامی شهر بوشهر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بانوان حق دارند که از فضای مناسب و سالمی برای تفریح و گذراندن اوقات فراغت خود برخوردار باشند.
ندا عبدالله زاده اضافه کرد: شورای شهر بوشهر حمایت خود را از بانوان اعلام کرده و برنامههای مختلف و متنوعی را در راستای حمایت از بانوان در دستور کار دارد تا فضای خوبی برای تفریح و نشاط و ورزش بانوان بوشهری فراهم شود.
وی یکی از اولویتها را خدماتدهی مطلوب به بانوان دانست و افزود: تلاش میکنیم تا با برنامههای مختلف زمینه حضور گستردهتر و بهتر بانوان در سطح جامعه را فراهم سازیم به نیازها و مطالبات آنها پاسخی مناسب دهیم.
رئیس کمیسیون بانوان شورای اسلامی شهر بوشهر ادامه داد: در همین راستا تلاش کردیم تا زمینه استفاده رایگان بانوان بوشهر از پلاژ بانوان در دو روز از هفته به مدت یکسال فراهم شود که با استقبال خوبی از سوی بانوان روبرو شده است.
وی تصریح کرد: همه مسئولان باید تلاش کنند و با همکاری و مشارکت مناسب زمینه برای بهبود فضاهای تفریحی و ورزشی برای بانوان بوشهری فراهم شود تا شاهد نقشآفرینی بهتری از سوی بانوان در جامعه باشیم.
تامین فضای لازم برای تفریح بانوان
معاون عمرانی استاندار بوشهر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دولت تدبیر و امید نگاه ویژهای به بانوان دارد و در استان بوشهر نیز تلاش شده تا با این نگاه فضای مناسبی برای فعالیت و رشد بانوان فراهم شود.
مهرداد ستوده توجه به نیازها و خواستههای بانوان را یک ضرورت دانست و ادامه داد: در راستای جلب رضایتمندی بانوان تلاشهای گستردهای صورت گرفته و برنامههای خوبی را در دستور کار داریم.
وی با تاکید بر توسعه زیرساختهای ورزشی در جامعه به ویژه برای بانوان اضافه کرد: یکی از برنامههای مهمی که در دستور کار داریم افزایش سرانه ورزش بانوان استان بوشهر است.
افزایش امکانات و تجهیزات ورزشی بانوان
معاون عمرانی استاندار بوشهر تصریح کرد: با برنامهریزی صورت گرفته امسال شاهد افزایش امکانات و تجهیزات ورزشی برای بانوان در شهرستانهای ۱۰ گانه استان بوشهر خواهیم بود.
ستوده با تاکید بر تامین فضای لازم برای ورزش بانوان منطبق با اعتقادات مذهبی و دینی و نیازهای روز جامعه بانوان گفت: در آینده نزدیک شاهد آغاز ساخت پلاژ بانوان بوشهر خواهیم بود.
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