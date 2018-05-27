ملیکا میرحسینی و هانیه اخلاقی حذف شدند/صعود خدابخش به نیمه نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه بیست و سومین دوره از رقابتهای تکواندو قهرمانی آسیا که در سالن «پوتوا» شهر هوشیمینه جریان دارد امروز یکشنبه ششم خردادماه در روز دوم این پیکارها مبارزات اوزان ۶۳-، ۸۰- و ۸۷- کیلوگرم مردان و ۵۳-، ۶۷- و ۷۳- کیلوگرم زنان برگزار می شود که تیم کشورمان در همه اوزان نماینده دارد.

در بخش بانوان و در ۶۷- کیلوگرم ملیکا میرحسینی در اولین دیدار ۱۹ بر ۱۱ برابر «بانو منصوروآ» از قزاقستان صاحب برتری شد و سپس ۶ بر ۵ نتیجه را به «یونفی گو» از چین واگذار کرد و از دور رقابتها کنار رفت.

هانیه اخلاقی در وزن ۷۳- کیلوگرم ابتدا «ماریا رگی» از هند را ۲۷ بر ۷ شکست داد و در ادامه مقابل «دا بین لی» از کره جنوبی با نتیجه ۲۰ بر ۱۱ باخت و حذف شد.

سروش احمدی در وزن ۶۳- کیلوگرم بعد از یک دور استراحت « آرون آگوجوف» از فیلپین را ۲۰ بر ۷ شکست داد. «دانگ کوان فام» از ویتنام رقیب بعدی احمدی است.

مهدی خدابخش در وزن ۸۰- کیلوگرم دور نخست استراحت داشت و سپس ۱۷ بر ۷ «ساموئل توماس موریسون» از فیلیپین را شکستداد و در ادامه با پیروزی ۲۴ بر ۴ مقابل ««ناوجیل مان» از هندوستان راهی مرحله نیمه نهایی شد.



پوریا عرفانیان در وزن ۸۷- کیلوگرم در یک مبارزه نزدیک «هانگی سان» از چین را ۱۱ بر ۱۲ شکست داد. وی دور بعد باید با «هوآن لی سئونگ» از کره جنوبی مبارزه کند.

احمد محمدی دیگر نماینده کشورمان در این وزن نیز پس از یک‌دور استراحت رو در روی برنده دیدار ازبکستان و عربستان قرار می‌گیرد.

در روز نخست این مسابقات، فرزان عاشورزاده ، مهدی جلالی و ناهید کیانی سه مدال نقره و آرمین هادی پور هم یک نشان برنز برای تیم کشورمان کسب کردند. ابراهیم صفری، طیبه پارسا، کیانا اخوان و سودابه صادقی نیز از دور مسابقات حذف شدند.

این دوره از مسابقات امروز شنبه با حضور ۲۶۷ تکواندوکار از ۳۴ کشور آغاز شده و عصر دوشنبه به پایان می رسد.