  1. هنر
  2. تئاتر
۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۳۵

با حضور نیام کیوساک

مکبث بار دیگر در لندن روی صحنه می رود/ قهرمانی که قاتل شد

مکبث بار دیگر در لندن روی صحنه می رود/ قهرمانی که قاتل شد

تئاتر لندن طی روزهای اخیر میزبان جدیدترین اجرا از نمایش «مکبث» ویلیام شکسپیر است که با حضور نیام کیوساک به صحنه می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کمپانی رویال شکسپیر، کمپانی رویال شکسپیر با حضور کریستوفر اکلستون به عنوان کارگردان، اجرای متفاوتی از نمایشنامه روانشناسانه سیاه ویلیام شکسپیر را روی صحنه برده است.

بعد از پایان جنگ، مکبث پیروز در حال بازگشت به خانه است که با سه خواهر جادوگر مواجه می شود که پیشگویی و روندی که آنها برای مکبث تعیین می کنند از او یک قاتل می سازد.

در این اثر نیام کیوساک بازیگر سینما و تئاتر نیز بعد از مدت ها به کمپانی رویال شکسپیر بازگشته و ایفای نقش مکبث را بر عهده دارد.

نمایش «مکبث» در حال حاضر در تئاتر استراتفورد لندن روی صحنه رفته و قرار است در سال جاری میلادی، اجراهای خود را در تئاتر باربیکن ادامه دهد.

کد مطلب 4306995
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها