مکبث بار دیگر در لندن روی صحنه می رود/ قهرمانی که قاتل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کمپانی رویال شکسپیر، کمپانی رویال شکسپیر با حضور کریستوفر اکلستون به عنوان کارگردان، اجرای متفاوتی از نمایشنامه روانشناسانه سیاه ویلیام شکسپیر را روی صحنه برده است.

بعد از پایان جنگ، مکبث پیروز در حال بازگشت به خانه است که با سه خواهر جادوگر مواجه می شود که پیشگویی و روندی که آنها برای مکبث تعیین می کنند از او یک قاتل می سازد.

در این اثر نیام کیوساک بازیگر سینما و تئاتر نیز بعد از مدت ها به کمپانی رویال شکسپیر بازگشته و ایفای نقش مکبث را بر عهده دارد.

نمایش «مکبث» در حال حاضر در تئاتر استراتفورد لندن روی صحنه رفته و قرار است در سال جاری میلادی، اجراهای خود را در تئاتر باربیکن ادامه دهد.