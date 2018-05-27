پارلمان صلاحیت لغو نتایج انتخابات پارلمانی عراق را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «جعفر موسوی» سخنگوی «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر تأکید کرد که پارلمان عراق صلاحیت لغو یا تعدیل نتایج انتخابات پارلمانی را ندارد.

این واکنش به گزارش های اخیر بوده که مدعی شده بود پارلمان عراق در تلاش است تا اقداماتی برای لغو یا بازشماری دست کم 5 درصد از نتایج انتخابات پارلمانی عراق، انجام دهد و به این ترتیب ائتلاف های وابسته به مقتدی صدر یا حیدر العبادی که بیشترین آراء را در این انتخابات به دست آورده اند بخشی از آرای خود را از دست بدهند.

در همین راستا موسوی گفت که قانونگذاران در پارلمان این حق را ندارند که نتایج انتخابات را باطل کنند و کمیساریای انتخابات عراق ساز و کار شکایت و اعتراض به نتایج انتخابات را بیان کرده است و به این ترتیب هیأتی حقوقی از دادگاه تجدید نظر عراق برای بررسی شکایت ها و اعتراض ها شکل خواهد گرفت.

وی تأکید کرد که اگر کمیساریای عالی انتخابات هم کم کاری کرده باشد پارلمان می تواند بر اساس قانون از این کمیساریا سوال کند و دادگاه عالی انتخابات هم حق بررسی صحت یا عدم صحت نتایج انتخابات را ندارد.