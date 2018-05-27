لزوم تشکیل مرکز مدیریت تحریم‌/معامله مشترک با چین، روسیه و اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما،​ مجید شاکری در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با تاکید بر اینکه اروپایی ها به تنهایی نمی توانند برجام را ادامه دهند، گفت: میزان مبادلات بانکی پس از برجام تفاوت چندانی با قبل از آن نداشت.

وی گفت: ایران تحریم شده ترین کشور در طول تاریخ است اما عملاً مرکزی برای هماهنگی در برابر این تحریم ها نداریم در حالی که دانش فنی برای ایجاد این مرکز وجود دارد.

وی تصریح کرد: صرف نظر از تعامل صرف با اروپا می توان ساختاری را برای معاملات مشترک با چین، روسیه و اروپا ایجاد کرد.

شاکری افزود: جمهوری اسلامی ایران در سال های گذشته تحریم های مختلفی را تجربه کرده و این مزیتی برای عبور از تحریم های جدید است.

وی گفت: باید در مذاکرات با اروپایی ها ما پیشنهاداتمان را ارائه کنیم و تضمین هایی را از آنان بگیریم که بدون اجازه از آمریکا محقق شود.

شاکری افزود: تعداد زیادی طرح های مبتنی بر ریال در کشور وجود دارد که با استفاده از مفهوم هدایت و اعتبار می توان آنها را مدیریت کرد.

نیازمند بسیج ملی در عرصه اقتصاد هستیم

علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در این برنامه با بیان اینکه برای عبور از تحریم های جدید نیازمند اعلام بسیج ملی اقتصادی در کشور هستیم، اظهار کرد: ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی کشور نیازی به تجارت خارجی ندارد و منتظر ماندن در آن برای حصول مذاکرات با اروپایی ها درست نیست.

وی گفت: نباید به اقدامات مبتنی بر توافق اروپایی معطل بمانیم بلکه باید به فکر رونق تجارتمان با شرق باشیم.

آقامحمدی افزود: چه با اروپایی ها به توافق برسیم و چه نرسیم باید جهت تولیدمان را تغییر دهیم.

وی گفت: علاوه بر واگذاری امور به بخش خصوصی باید شرکت ها و طرف هایی که همراه با ملت نیستند کنار گذاشته شوند.

آقامحمدی تصریح کرد: عبور از این مرحله برای اقتصاد ایران کار مشکلی نیست ولی لازمه اش آن است که نگاهمان را تغییر دهیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: جنگ کنونی جنگ نامنظم پارتیزانی اقتصادی است ضمن اینکه تحریم های جدید با گذشته متفاوت است و برای مقابله با آن نیاز به اتاق فکر مشترک داریم.

وی تصریح کرد: حتماً در این مرحله باید بخش خصوصی به کار گرفته شود و آنها مأموریت محور عمل کنند.

آقامحمدی گفت: اگر بتوانیم از تحریم های آمریکا علیه کشورمان استفاده کنیم اقتصادمان را سامان خواهیم داد.

وی با اشاره به قابلیت های زنجیره ای مختلف تولید پوشاک، مبل، طلا و جواهرات، محصولات ارگانیک، دارو و میکروالکترونیک افزود: باید تلاش کنیم تا تولید این محصولات به صرفه شود و برای افزایش تولید قوانین مان را به نفع تولیدکنندگان اصلاح کنیم.

آقامحمدی گفت: دولت باید روی موارد کلیدی هدفگذاری شده در اقتصاد تمرکز کند.

امکان رسیدن به توافق با اروپا صفر است

حجت اللّه عبدالملکی کارشناس اقتصادی هم در این برنامه گفت: اتحادیه اروپا اعلام کرد تضمین سیاسی به ایران نمی تواند بدهد و تنها به منافعش فکر می کند.

وی افزود: امکان رسیدن به توافق مناسب با اروپا نزدیک به صفر است.

عبدالملکی گفت: در قضیه برجام اقتصاد کشور دستکم پنج سال معطل ماند و نباید با مذاکرات جدید با اروپا اتفاقات گذشته برای اقتصادمان تکرار شود.

وی افزود: با وجود تحریم های گسترده در سالیان متمادی حتی یک واحد اقتصاد تحریم در دانشگاه های کشور تدریس نمی شود.

عبدالملکی گفت: بیش از نیمی از اقتصاد کشور هیچ ربطی به مبادلات خارجی ندارد و مابقی هم به خوبی با ۱۵ کشور همسایه مان قابل انجام است.

وی افزود: برای عبور از این مرحله و اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی باید از ۱۰ میلیون جوان تحصیلکرده و یک میلیون نخبه مان استفاده کنیم.

عبدالملکی گفت: حوزه تولیدات دانش بنیان تحلیل پذیر نیست و می توان روی آنها تمرکز کرد زیرا سه و نیم برابر مجموعه تولید ناخالص ملی کشور ظرفیت اقتصاد دانش بنیانمان است.

وی افزود: مشکل اصلی در کشور در مسیر تحقق واقعی اقتصاد مقاومتی، بخشی از یک جریان سیاسی است که تفکرشان ارتباط و وابستگی به اقتصاد غرب است در حالی که این تصور درست نیست.