لزوم توجه به امید اجتماعی و اطمینان به آینده کشور

به گزارش خبرنگار مهر، ناهید خداکرمی عضو کمیسیون سلامت شورای شهر تهران با بیان این که ۳۱ اردیبهشت به عنوان روز ملی اهدای عضو در تقویم ملی کشور به ثبت رسیده، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در آن روز آمادگی خود را برای اهدای عضو، البته بعد از ۱۰۰ سالگی اعلام کردند. و امروز کارت های داوطلبی خود را دریافت خواهند کرد گفت : جالب است بدانید که فتوای حضرت امام خمینی در مورد جایز بودن اهدای عضو در سال ۱۳۶۸ صادر شد و پس از آن بسیاری از فقهای گرانقدر نیز آن را مورد تایید قرار دادند و سرانجام قانون اهدای عضو از جسد در سال ۱۳۷۹ در مجلس به تصویب رسید.

وی ادامه داد : در حوزه پزشکی ارتباط تنگاتنگی بین حوزه و دانشگاه و عالمان دینی و حکیمان برقرار بوده است و فقه پویا همواره برای حل مسائل مرتبط با برخی از درمان های پزشکی به کمک علوم بالینی آمده است به طوری که در حال حاضر کشور ما را شاید بتوان یکی از پیشروترین کشورها در این زمینه دانست.علاوه فتواهای مترقی مرتبط با اهدای عضو، شاهدیم که فتوای با ارزشی در زمینه درمان ناباروری، نظیر اهدای تخمک و رحم اجاره ای صادر و در قالب دستورالعمل ها و گایدلاین های علمی و قانونی وارد چرخه در مان شد و نعمت پدر و مادر شدن را به خانواده های بسیاری بخشید. در بحث ختم بارداری در زنان بیمار نیز فقها با ظرافت و دقت بی نظیر بسیاری از سئوالات مطروحه را پاسخ گفتند و خوشبختانه امروز اگر جان مادری به خاطر تداوم بارداری در خطر باشد و یا جنینی داری نقص عمده باشد، قانون اجازه ختم بارداری را خواهد داد.

به گفته خداکرمی آنچه امروز بیش از همیشه احساس می شود نیاز به امید اجتماعی و اعتماد و اطمینان به آینده کشور است تا با حفظ سرمایه های انسانی و مادی کشور را از تهدیدات داخلی و خارجی محافظت کند. به نظر می رسد برای آنکه ذخایر ارزی کشور طاقت ماندن و تبدیل شدن به منبعی برای رونق کسب و کار و گردشگری در داخل کشور شود و پیشگیری و درمان آسیب های اجتماعی پنهان و آشکار قابل تسهیل شود، نیازمند تحول و تغییر رویکردی هوشمندانه در حوزه فرهنگی-اجتماعی هستیم. در این مسیر بی شک فقه پویای شیعی به یاری مجتهدین جوان و هدایت علمای گرانقدر همان گونه که در مسایل پزشکی حل المسائل بوده است، نقطه امیدی برای حل مسائل اجتماعی و توسعه شهری خواهد بود تا همگام با رشد و پیشرفت علم و تکنولوژی و تغییرات سریع جامعه، خواسته های نسل جوان در اموری همچون، سن ازدواج، حجاب، فرهنگ و هنر و مشارکت سیاسی-اجتماعی ادیان و مذاهب مختلف مورد بازنگری و به روزرسانی قرار گیر تا این سرزمین با همه تنوع قومی و مذهبی و جغرافیایی خود مکانی باشد برای رشد و بالندگی سرمایه های انسانی ثروت آفرینی و زندگی توام با امنیت و آرامش همه ایرانیان و مقصدی برای گردشگران جهان.