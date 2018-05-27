بانوی قزوینی به مرحله جدید اردوی تیم ملی بسکتبال فراخوانده شد

به گزارش خبرنگار مهر، مژگان خدادادی ورزشکار قزوینی در مرحله نهایی اردوی تیم ملی بسکتبال سه به سه شرکت می کند.

خدادادی به همراه سایر ملی پوشان برای حضور در مسابقات جام جهانی، تمرینات نهایی خود را از امروز در تهران پیگیری می کنند.

تیم ایران در گروه سوم مسابقات جام جهانی با روسیه، آندورا، آمریکا و اوگاندا هم گروه است و از ۱۹ خرداد این رقابت ها در فیلیپین برگزار می شود.



کاراته کا قزوینی بر سکوی سوم لیگ‌جهانی ایستاد

محمد رضا کاظمی پور کاراته کا جوان قزوینی با شش برد و یک باخت به مدال برنز لیگ‌ جهانی رده های سنی بلغارستان دست یافت.

کاظمی پور در وزن منهای ۷۶ کیلو گرم مبارزه می کرد، در دور اول جاکوب ماتجکا از چک را ۴ بر ۰ شکست داد، سپس با حساب ۲ بر یک از سد آلین کنستانتین از رومانی گذشت.

در دور سوم تئودور رانچف از بلغارستان را ۲ بر ۱ مغلوب کرد تا در گام‌ چهارم کریستین ویلیامز از هلند را در هانتی شکست دهد.

این کاراته کا در مصاف پنجم با ساچکوسکای از بلاروس صفر بر صفر شد که با رای داوران برنده از تاتامی خارج شد.

در نیمه نهایی کاظمی پور ۳ بر ۰ مغلوب ماکسیم گایورنسکای از روسیه شد.

این کاراته کا قزوینی برای کسب نشان برنز موفق شد ساکی یاما حریف ژاپنی را شکست دهد و بر سکوی سوم لیگ جهانی بلغارستان بایستد.

امیر حسین بیگدلی و لیلا برجعلی دو کاراته کا دیگر قزوینی در این رقابت ها از کسب نشان باز ماندند. حسین صمدی هم در کادر فنی، ملی پوشان را همراهی می کرد.

رقابت های پیکارهای گزینشی المپیک، لیگ جهانی به میزبانی بلغارستان برگزار شد.



نایب قهرمانی تکواندوکار تاکستانی در رقابت های قهرمانی آسیا

مهدی جلالی تکواندوکار تاکستانی با سه برد و یک باخت نایب قهرمان آسیا در وزن منهای ۷۴ کیلوگرم شد.

جلالی در وزن پنجم پس از یک‌دور استراحت، ابتدا تکواندوکار عربستانی را مغلوب کرد و در ادامه ورزشکار قطر را برد و راهی مرحله نیمه‌نهایی شد.

نماینده وزن منهای ۷۴ کیلوگرم در سومین دیدار ورزشکار کره‌ای را مغلوب کرد و در فینال این رقابت‌ها برابر «نیکیتا رافالوییچ» ازبکستانی نایب قهرمان جهان ۲۰۱۷ قرار گرفت ونتیجه را ۱۵ بر ۷ واگذار کرد و بر سکوی نایب قهرمانی این دوره از رقابت‌ها ایستاد.

بیست و سومین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا با حضور ۲۶۷ تکواندوکار از ۳۴ کشور در سه بخش پاراتکواندو، پومسه و مبارزه از سوم تا هفتم خرداد به میزبانی شهر «هوشیمینه» در ویتنام برگزار شد.



برد مرندی و یارانش درلیگ ملت های والیبال

تیم ملی والیبال کشورمان که در ترکیب اصلی خود از مهدی مرندی لیبروی قزوینی بهره می برد در دومین دیدار خود در رقابت های لیگ ملت های والیبال، برابر استرالیا به برتری رسید.

ملی پوشان کشورمان در دومین مسابقه خود در رقابت های لیگ ملت های جهان شب گذشته در فرانسه برابر استرالیا به میدان رفت که این مسابقه با نتیجه ۳ بر صفر و با امتیازهای ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۱ به سود بلندقامتان کشورمان خاتمه پیدا کرد.

ملی پوشان کشورمان در ادامه هفته اول عصر امروز برابر ژاپن قرار می گیرند.

هفته اول این دوره از رقابت ها به میزبانی فرانسه برگزار می شود.