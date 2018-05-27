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۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۴۴

موسس شرکت آتاری درگذشت

موسس شرکت آتاری درگذشت

تد دبنی یکی از موسسان شرکت آتاری در سن ۸۱ سالگی درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فورچون، او همراه نولان بوشنل آتاری را ابداع کردند.

دبنی یکی از افراد تاثیرگذار در تاریخچه آتاری و بازی های ویدئویی بود. او و بوشنل در سال ۱۹۷۱  Syzgy و سال بعد آتاری را تاسیس کردند.

این شرکت به تدریج بازی ویدئویی Pong را ارائه کرد که نخستین بازی ویدئویی موفق آتاری بود. البته دبنی در سال ۱۹۷۳ این شرکت را ترک کرد. وی در طول دوره فعالیت خود در شرکت های مختلفی مهندس رایانه بود.

لئونارد هرمن یکی از تاریخ نویسان بازی های ودئویی خبر مرگ دبنی را در یک پست فیس بوک اعلام کرد.

کد مطلب 4307035
شیوا سعیدی

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