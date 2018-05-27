شهرک کربن در قزوین ساخته می شود

حمیدرضا خانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با امضای تفاهم نامه با سرمایه گذار بخش خصوصی برای راه اندازی واحد تولید کربن در مرحله تحویل اراضی صنعتی به این شرکت هستیم.

وی با اشاره به میزان اراضی واگذار شده به این شرکت گفت: حدود ۷۰ هکتار زمین برای اجرای این طرح صنعتی بزرگ در شهرک صنعتی شال در شهرستان بوئین زهرا واگذار خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان از سرمایه گذاری ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در دو فاز خبر داد و تصریح کرد: با اتمام فاز اول و دوم زمینه اشتغال ۲ هزار نفر فراهم می شود.

خانپور افزود: این شرکت از شرکتهای دانش بنیان بوده که تولید کننده الکترود گرافیتی و پترولیوم کک کلیسینه است و برای اولین بار در کشور و منطقه موفق به تولید این محصول استراتژیک و هایتک شده است.

محصول نهایی این واحد بزرگ تولیدی که پس از راه اندازی با عنوان شهرک کربن فعالیت خواهد کرد در زمینه های مختلف صنعتی از جمله خودروسازی و عایق های حرارتی، لوله و لاستیک، مصالح ساختمانی، دارو و صنایع پزشکی کاربرد خواهد داشت.

شهرک صنعتی شال بخش شال در شهرستان بوئین زهرا واقع شده که تاکنون بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال برای اجرای پروژه های عمرانی شامل زیرسازی و آسفالت بلوار و خیابانها، شبکه آب، برق، روشنایی، گاز، فاضلاب، فضای سبز و ... هزینه شده است.