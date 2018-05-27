نمره قبولی آزادکاران در نخستین مرحله اردو/ لزوم اعتماد به جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین اردوی تیم ملی کشتی آزاد از روز ۲۸ اردیبهشت ماه با دعوت از نفرات برتر رقابتهای انتخابی در خانه کشتی تهران آغاز شد و طبق برنامه کادر فنی تا روز سه شنبه هفته جاری ادامه خواهد داشت.

در همین راستا هادی حبیبی سرپرست تیم ملی کشتی آزاد در حاشیه این تمرینات به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه آزادکاران اردونشین تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتند و نشان دادند از هر لحاظ برای حضور در بازیهای آسیایی و رقابتهای جهانی لحظه شماری می کنند. این مرحله از اردو با تمرینات نسبتا پرفشار پیگیری شد اما به هر حال سعی کردیم بچه ها را مهیای اردوهای بعدی کنیم و آنها را تا زمان اعزام به بازیهای آسیایی جاکارتا به اوج آمادگی برسانیم.

وی تصریح کرد: تمرینات کنونی بدون هیچ مشکلی از نظر آسیب دیدگی و مصدومیت آزادکاران پیگیری شد. البته برخی از نفرات مثل حسن یزدانی دچار مصدومیت جزئی از رقابتهای انتخابی بودند که مساله خاصی نبود و در طول تمرینات مشکلی برای آنها بوجود نیامد.

حبیبی با تاکید بر توجه ویژه کادر فنی و همچنین متولیان فدراسیون کشتی به جوانان و روند آینده سازی در تیم ملی گفت: تغییر نسل و پوست اندازی کشتی نیاز به زمان و فرصت کافی دارد و مطمئنا هیچگاه نمی توان بدون طی کردن زمان مشخص و مورد نظر به اهداف بزرگ رسید. ما پتانسیل ارزشمند و خوبی در کشتی داریم که باید به آنان میدان داد و این نیروهای آینده دار را به مسیر رسیدن به موفقیت هدایت کنیم.

وی در پایان افزود: کشتی ایران دو رویداد بسیار مهم بازیهای آسیایی جاکارتا و مسابقات جهانی مجارستان را پیش رو دارد که باید در زمان باقیمانده تا این میادین بزرگ به بهترین شکل عمل کرد و برنامه های آماده سازی و تجهیز تیم ملی را با دقت و جدیت ادامه داد. خوشبختانه تمامی اردونشینان تیم ملی نیز انگیزه بالایی برای کسب بهترین‌ نتایج در این میادین دارند که این موضوع جای امیدواری است.