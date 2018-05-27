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۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۰۳

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان منصوب شد

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان منصوب شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی سید نیما مساوات را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در متن این حکم آمده است: «بنا به پیشنهاد سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان و باتوجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان» منصوب می شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه کنید.»

فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد در نامه ای از زحمات و تلاش های سید فضل اله موسوی نسب سرپرست موقت سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان قدردانی کرد.

کد مطلب 4307041

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