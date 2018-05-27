به گزارش خبرنگار مهر، سیدمسعود عسگریان صبح یکشنبه در کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان که با محوریت بررسی درخواست های انجمن های مردمی و با حضور نمایندگان آنها تشکیل شد، گفت: حمایت و استفاده حداکثری از ظرفیت تشکل‌های مردمی که بی‌منت و ادعا برای ایجاد اوقات فراغتی سالم برای شهروندان قدم برداشته اند، امری ضروری است.

سید مسعود عسگریان ادامه داد: یکی از بارزترین مصادیق به کارگیری بخش خصوصی در ایجاد نشاط اجتماعی، مجموعه فرهنگی آله‌طه است.

وی با بیان اینکه تصورم بر این بود که طی چند سال گذشته با حمایت‌های بهتر، شعبه‌های متعدد این مجموعه فرهنگی در چندین نقطه از شهر شکل گرفته باشد که اینگونه نیست، عنوان کرد: شهروندان با رغبت در این برنامه ها شرکت می کنند، زیرا علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی با حداقل امکانات، حداکثر محتواسازی را به نمایش می‌گذارند.

اجرای برنامه های فرهنگی در چندنقطه از شهر به صورت همزمان

عسگریان با تأکید بر اینکه این مجموعه فرهنگی باید تقویت شود، افزود: مجموعه آله طه نباید به اجرای یک برنامه در سطح شهر بسنده کند، بلکه باید در چند نقطه از شهر به صورت همزمان به اجرای برنامه هایشان بپردازند.

عضو شورای شهر همدان نیز در ادامه با اشاره به اینکه مخاطب مجموعه فرهنگی آله طه هستم، ابراز امیدواری کرد: از تمامی ظرفیت های موجود در گروه‌های مردمی فعال استفاده شود.

اکبر کاوسی‌امید افزود: به همه گروه‌ها در عرصه فرهنگ و هنر و دین و مذهب بنا به سیاستهای شورا با هدف رشد و ارتقای فرهنگ جامعه و هر آنچه در توان مدیریت شهری باشد، کمک خواهیم داد.

مدیریت شهری متولی تمام مباحث موجود در شهر نیست

وی همچنین با تأکید بر اینکه مدیریت شهری متولی تمام مباحث موجود در شهر نیست، گفت: هم افزایی مسئولان متولی و قرار گرفتن بضاعت فرهنگ و ارشاد در کنار بضاعت شهرداری برای ارتقای وضعیت فرهنگ شهر و پویایی هر چه بیشتر انجمن‌های فرهنگی و هنری ضروری است.

کاوسی‌امید بیان کرد: انتظار می‌رود هر آنچه وعده داده می‌شود، عملیاتی شود و مسئولان امر پاسخگو باشند.

سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان نیز با اشاره به بخشی از فعالیت های مجموعه فرهنگی آله‌طه، گفت: عملکرد این مجموعه با تمام ناملایمات موجود در مدیریت شهری ادامه یافت و همچنان ارتباط ماندگاری را شکل داده است.

حسن محمدی افزود: با توجه به اینکه حمایت از مجموعه‌های فرهنگی از سیاست های اصلی شورای شهر بوده و از طرفی مجموعه فرهنگی آله‌طه موفق و صادقانه عمل کرده است، تقاضا داریم با نظر مثبت، درخواستهای آنها اعمال شود تا با بهره گیری از تمام توان آنها، مشکلات مجموعه را برطرف کنیم.

تمام امور فرهنگی و اجتماعی در کشورهای پیشرفته دنیا در اختیار شهرداری هاست وی بابیان اینکه دنیا به دهکده جهانی تبدیل شده است، اظهار داشت: باید بپذیریم که تمام امور فرهنگی و اجتماعی در کشورهای پیشرفته دنیا در اختیار شهرداری هاست که این مهم در اینجا تعمیم داده می شود، اما با خلأهای قانونی مواجه هستیم.

نماینده مجموعه فرهنگی آله طه نیز گفت: این نهاد مردمی برای ارتقای سرمایه های معنوی و مذهبی در جامعه تلاش می کند تا سرمایه های فرهنگی از هر حیث مورد توجه مردم و مسئولان قرار گیرد.

بنیامین یاری سرمایه های فرهنگی را به معنای واقعی قدرتمندترین عامل اجتماعی برشمرد و افزود: توجه مدیران شهری در این زمینه مورد انتظار است.

یاری همچنین سالم سازی فضای فرهنگی و رشد فضایل اخلاقی، مبارزه با تهاجم فرهنگی، ترویج فرهنگ شهرنشینی و اصول شهروندی، نقش‌آفرینی در راستای توسعه فرهنگ عمومی کتابخوانی، شناسایی و توانمندسازی منابع انسانی، کمک به شکوفایی استعداد کودکان و نوجوانان، ارتقای سرمایه های فرهنگی و معنوی و تلاش در راستای تبادلات فرهنگی برون استانی و شهری را از جمله چارچوب هایی تعریف شده این مجموعه اعلام کرد.

وی با تأکید بر اینکه رویکرد فعالیت های این مجموعه، فرهنگی و مذهبی است، اظهار کرد: مبنای تصمیم گیری های این مجموعه به شیوه شورایی است.

باید بر روی اجرا تمرکز کنیم نه جذب منابع

مسئول مجموعه فرهنگی آله طه نیز بابیان اینکه باید بر روی اجرا تمرکز کنیم نه جذب منابع، گفت: با توجه به پویایی بیشتر این مجموعه و افزایش تعداد مخاطبان آن، نیازمند یاری رسانی هستیم به طوریکه باید سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری و شورای شهر بیش از گذشته در زمینه فرهنگسازی در جامعه و حمایت از تشکیل های مردم تلاش کنند.

محمد مصطفایی با تأکید بر اینکه با حداقل امکانات موجود، برنامه‌های با کیفیتی را پیش می‌بریم، خواستار کمک در تأمین هزینه اجرای برنامه ها و تجهیز امکانات این مجموعه فرهنگی شد.

نمایندگان انجمن خیر پویندگان مهر همدان هم به بیان دغدغه‌ها و خواسته های مجموعه آموزشی و کارآفرینی خود پرداختند و گفتند: آموزش یکی از محورهای اصلی این مجموعه ۱۷ ساله است.

به گفته آنها، این مجموعه به مکانی برای راه‌اندازی کارگاه های کارآفرینی خود نیاز دارد تا علاوه بر توسعه کارها، راهبری مستمری و موثری را پیش بگیرد.

در ادامه نمایندگان انجمن نمایشی استان همدان نیز با اشاره به اهمیت گسترش هنر تئاتر و نمایش، برنامه ریزی بهتر در راستای بالندگی، رشد و ارتقای تئاتر و نمایش شهر همدان را نیازمند همکاری شهرداری دانستند.

یکی دیگر از نمایندگان انجمن نمایشی با تأکید بر توانایی و ظرفیت های موجود در تئاتر استان، پیشنهاد داد: شهرداری این ظرفیت را به عنوان یک فرصت ناب نادیده نگیرد.

