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۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۱۷

تکمیل خطوط مترو کلانشهر مشهد با سرمایه گذاری بانک شهر

تکمیل خطوط مترو کلانشهر مشهد با سرمایه گذاری بانک شهر

مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد گفت: تسهیلات ارائه شده از سوی بانک شهر، نقش مهمی در توسعه و تکمیل خطوط مترو در این کلان شهر داشته است.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانک شهر، کیانوش کیامرز با بیان این مطلب اظهار کرد: افزایش سطح کیفی زندگی در کلانشهرها همواره یکی از اهداف مهم این بانک بوده است، به طوری‌که در این شهر، ۱۵۵۰ میلیارد ریال تسهیلات تنها به منظور استفاده در خط ۲ قطار شهری به شهرداری مشهد پرداخت شده است.

وی با اشاره به در نظر گرفتن تسهیلات ۲۴۰۰ میلیارد ریالی برای خط ۲ از سوی بانک شهر یادآور شد: این بانک در تمامی مدت فعالیت‌، با نظارت مداوم بر روند کار، تسهیلات را در موعد مقرر و حتی در مدت زمان کوتاهتر پرداخت کرد و همین موضوع از میزان دغدغه برای ادامه کار کاسته و پروژه به خوبی اجرایی شد.

مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین سیاست‌های بانک شهر در حوزه مدیریت شهری، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و خطوط ریلی است که تاکنون در این زمینه به موفقیت‌های بسیاری دست پیدا کرده است.

کیامرز با بیان اینکه هم اکنون پیشروی در خطوط دو و سه قطار شهری مشهد با سرعت مناسب در حال انجام است، گفت: با وجود مشکلات اقتصادی ، مراحل مختلف کار در دست انجام است و پیشروی در تمامی بخش‌ها وجود دارد.

کد مطلب 4307058

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