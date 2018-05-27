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۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۵۷

مدیر عامل سازمان بهشت زهرا خبر داد:

افتتاح اولین مرکز کنترل ترافیک سازمان بهشت زهرا (س)

افتتاح اولین مرکز کنترل ترافیک سازمان بهشت زهرا (س)

همزمان با سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره) اولین مرکز کنترل ترافیک سازمان بهشت زهرا (س) با حضور فرمانده پلیس راهور تهران بزرگ و مدیران ارشد شهرداری تهران افتتاح می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خال مدیر عامل سازمان بهشت زهرا(س) و شهردار حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) از افتتاح اولین مرکز کنترل ترافیک سازمان بهشت زهرا(س) خبر داد و گفت: سازمان بهشت زهرا(س) حدود ۴۷ سال است که تأسیس شده و همه ساله میلیون ها نفر از شهروندان عزیزمان به این مکان مقدس تشریف می آورند و افتتاح این مرکز که برای اولین بار صورت می پذیرد در جهت رفاه حال شهروندان، سهولت تردد و کاهش بار ترافیکی بسیار مؤثر و به عنوان ابزار مهمی در خصوص تسهیل تردد شهروندان در اختیار فرماندهان پلیس راهور و شهرداری تهران خواهد بود.

شایان ذکر است: از این پس این قابلیت وجود خواهد داشت که فرماندهان راهور، تمامی سطح شهر تهران و تمامی مسیرها و مبادی ورودی به بهشت زهرا(س) را کنترل نمایند و این طرح که به صورت آزمایشی در شب جمعه آخر سال انجام شده بود بسیار موجب رضایت شهروندان و تردد و سهولت دسترسی آنان شده بود به صورت دائمی در بهشت زهرا(س) افتتاح خواهد شد.

کد مطلب 4307068

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