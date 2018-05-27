به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خال مدیر عامل سازمان بهشت زهرا(س) و شهردار حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) از افتتاح اولین مرکز کنترل ترافیک سازمان بهشت زهرا(س) خبر داد و گفت: سازمان بهشت زهرا(س) حدود ۴۷ سال است که تأسیس شده و همه ساله میلیون ها نفر از شهروندان عزیزمان به این مکان مقدس تشریف می آورند و افتتاح این مرکز که برای اولین بار صورت می پذیرد در جهت رفاه حال شهروندان، سهولت تردد و کاهش بار ترافیکی بسیار مؤثر و به عنوان ابزار مهمی در خصوص تسهیل تردد شهروندان در اختیار فرماندهان پلیس راهور و شهرداری تهران خواهد بود.

شایان ذکر است: از این پس این قابلیت وجود خواهد داشت که فرماندهان راهور، تمامی سطح شهر تهران و تمامی مسیرها و مبادی ورودی به بهشت زهرا(س) را کنترل نمایند و این طرح که به صورت آزمایشی در شب جمعه آخر سال انجام شده بود بسیار موجب رضایت شهروندان و تردد و سهولت دسترسی آنان شده بود به صورت دائمی در بهشت زهرا(س) افتتاح خواهد شد.