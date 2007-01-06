عضو شورای عالی داروخانه ها : فروشندگی جایگزین فعالیت علمی داروسازان در داروخانه ها شده است

عضو شورای عالی داروخانه ها در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داروسازان شاغل در داروخانه ها بر اساس شرح وظایفی قانونی خود باید به بیماران درمورد داروهایی که ارائه می کنند، توضیحات لازم را به بیمار بدهند اما این وظیفه در اغلب موارد و در بیشتر داروخانه ها انجام نمی شود.

دکتر رهبر مژدهی آذر اظهار داشت: داروسازان باید در صورت مصرف داروهای متفاوت توسط بیمار در مورد تداخل داروی تجویز شده با داروهای دیگری که بیمار از قبل مصرف می کرده توضیحات لازم را به بیمار اارئه کند اما در اغلب موارد این کار صورت نمی گیرد در صورتی عدم ارائه اطلاعات لازم به بیمار باعث عدم درمان موثر می شود.

عضو شورای عالی داروخانه ها تصریح کرد: در برخی مواقع به علت بد خطی پزشکان داروسازان در داروخانه ها باید چگونگی مصرف دارو را به بیماران توضیح دهند همچنین بیمار باید اطلاعات لازم را در مورد مصرف دارو قبل و یا بعد از غذا را داشته باشد تا درمان موثر باشد.

مژدهی آذر اظهار داشت: بر اساس شرح وظایف داروسازان در داروخانه ها باید 90 درصد فعالیت داروساز در داروخانه علمی و فقط 10 درصد فعالیت آنان به فروشندگی دارو اختصاص داده باشد اما با توجه به وضیعت نامطلوب اقتصادی داروخانه ها و داشتن مشکلات مالی و سود نامناسب ناشی از فعالیت در این مراکز ، داروسازان در اغلب موارد به جای راهنمایی بیماران ، بیشتر وقت خود را فقط صرف فروش دارو می کنند.

وی ادامه داد: فعالیت اجباری داروخانه های روزانه که در برخی موارد به 13 تا 14 ساعت فعالیت در روز نیز می رسد موجب شده که حتی در برخی داروخانه ها بدون حضور داروساز ، باز باشد.