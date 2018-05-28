خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: در فوتبال رکوردهای متعددی وجود دارد و بازیکنان زیادی هستند که در آیتم‌های خاصی برتر از دیگران هستند و به همین دلیل است که در فوتبال نمی‌توان به طور قطع گفت یک بازیکن بهترین است. در فوتبال ملی کشور ما نیز رکوردهایی وجود دارند که در تاریخ فوتبال ایران به ثبت رسیده است و نام بازیکنان زیادی بعنوان دارنده این رکوردها وجود دارد. مثل رکورد بیشترین بازی ملی که در اختیار جواد نکونام است و یا رکورد بیشترین گل زده ملی که در اختیار علی دایی قرار دارد.

در این فوتبال اما قرار است به زودی یک رکورد دیگر هم به ثبت برسد و یک بازیکن در یک آیتم از همه بازیکنان تاریخ فوتبال ایران پیشی بگیرد و آن بازیکن کسی نیست جز کاپیتان فعلی تیم ملی کشورمان. حضور مسعود شجاعی در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه یک اتفاق تازه و جالب برای فوتبال ایران است. شجاعی در سال ۲۰۱۸ و در سن ۳۳ سالگی قرار است برای سومین بار با پیراهن تیم ملی ایران در رقابتهای جام جهانی حضور یابد. این اتفاقی است که تاکنون برای هیچ یک از بازیکنان ایرانی نیفتاده است.

شاید جام جهانی ۲۰۱۸ آخرین مقطعی باشد که شجاعی برای تیم ملی بازی می‌کند. اما این آخرین حضورهای احتمالی وی در تیم ملی را باید شیرین ترین زمان او در تیم ملی هم دانست. چون همانطور که اشاره کردیم شجاعی برای سومین بار حضور در بزرگ ترین رویداد ورزشی جهان را تجربه خواهد کرد.

هافبک میانی و ملی پوش کشورمان تا پیش از این بازی ها ۷۲ بار پیراهن تیم ملی را بر تن کرده است که از این تعداد، ۴ بازی مربوط به بازی های او در جام های جهانی گذشته می‌باشد.

* اولین بازی در جام جهانی

شجاعی برای اولین بار وقتی ۲۱ سال داشت با تیم ملی در جام جهانی حضور یافت. این اتفاق در سال ۲۰۰۶ و در آلمان افتاد. شجاعی همراه با تیم ملی ایران در این رقابتهای حضور یافت اما در دو بازی نخست مقابل مکزیک و پرتغال شانسی برای حضور در میدان پیدا نکرد. برانکو در آخرین دیدار تیم ملی ایران که یک بازی تشریفاتی مقابل آنگولا بود به شجاعی فرصت بازی داد. در آن بازی مسعود شجاعی در دقیقه ۱۳ به جای رحمان رضایی به میدان رفت تا نخستین بازی اش در جام جهانی را تجربه کرده باشد.

* اولین امتیاز در جام جهانی

شجاعی به همراه همه ملی پوشان دیگر جام جهانی ۲۰۱۰ در افریقای جنوبی را از دست داد و توفیق حضور در این مسابقات را نداشت اما جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل برای دومین بار پذیرای این ملی پوش باتجربه کشورمان بود. شجاعی در برزیل هم حضور داشت و در هر سه بازی به میدان رفت. وی در نخستین دیدار تیم ملی در در جام جهانی ۲۰۱۴ مقابل نیجریه در ترکیب ثابت قرار نگرفت و در دقیقه ۸۹ به جای خسرو حیدری وارد زمین مسابقه شد و یک دقیقه فرصت حضور در میدان را پیدا کرد.

تیم ملی کشورمان در آن بازی با نتیجه صفر به صفر مقابل حریف خود متوقف شد و این اولین و البته آخرین (تا به امروز) امتیازی بود که شجاعی در جام های جهانی با تیم ملی ایران به دست آورد.

* اولین حضور در ترکیب ثابت

بازی ایران و آرژانتین دومین بازی مسعود شجاعی در جام جهانی ۲۰۱۴، سومین بازی وی در تاریخ رقابتهای جام جهانی و اولین حضور وی در ترکیب ثابت تیم ملی در تاریخ رقابتهای جام جهانی می باشد. شجاعی یکی از مردان ثابت تیم کی روش در دیدار تاریخی ایران مقابل آرژانتین بود و تا دقیقه ۷۶ نیز در آن بازی حضور داشت و در آن دقیقه جای خود را به خسرو حیدری داد.

تیم ملی در آن دیدار تاریخی با گل دقیقه ۹۱ لیونل مسی مغلوب آرژانتینی شد که در همان مسابقات نایب قهرمان جام جهانی شد و این دیدار تا زمان حضور شجاعی در ترکیب تیم ملی با مساوی بدون گل پیش می‌رفت.

* تعویض سنتی در آخرین بازی

بازی ایران مقابل بوسنی و هرزگوین که به شکست نسبتا سنگین ۳ بر یک تیم ملی کشورمان انجامید دومین حضور شجاعی در ترکیب ثابت تیم ملی ایران در جام های جهانی بود. کارلوس کی‌روش در این بازی تنها یک دقیقه بیشتر از یک نیمه به شجاعی فرصت بازی داد و در دقیقه ۴۶ تعویض سنتی خسرو حیدری به جای مسعود شجاعی را انجام داد.

در زمان حضور شجاعی در زمین تنها یک گل از خط دروازه ها عبور کرده بود که آن هم سهم تیم بوسنی و هرزگوین بود. در این دیدار تنها گل تیم ملی کشورمان در آن تورنمنت توسط رضا قوچان نژاد در دقیقه ۸۳ بازی به ثمر رسید.

شجاعی در جام جهانی ۲۰۰۶ با رحمان رضایی تعویض شد اما در هر سه بازی جام جهانی ۲۰۱۴ وی با خسرو حیدری تعویض شد تا این یک تعویض سنتی در این جام باشد. یکبار شجاعی به جای خسرو حیدری وارد زمین شد و دو بار هم خسرو حیدری جای شجاعی را در زمین گرفت.

* مجموع دقایق شجاعی در جام های جهانی

بازیکن باتجربه تیم ملی کشورمان در دو جام جهانی حضور داشته و ۴ بار هم در جام های جهانی به میدان رفته است. اما این بازیکن در هیچ یک از این ۴ دیدار حضور ۹۰ دقیقه‌ای در ترکیب تیم ملی را تجربه نکرده است. مجموع دقایق حضور شجاعی در میدان در دو جام جهانی گذشته از ۲۰۰ دقیقه تجاوز نمی‌کند.

* اتفاق ویژه جام جهانی ۲۰۱۸

جام جهانی ۲۰۱۸ را باید بزرگ ترین اتفاق ورزشی برای مسعود شجاعی دانست. چرا که او قرار است سومین جام جهانی اش را تجربه کند. آن هم در حالی که در این تورنمنت او وظیفه خطیر کاپیتانی را نیز بر دوش می‌کشد.