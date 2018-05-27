به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی لطفی در نشست هم اندیشی مدیران مسئول رسانه ها و نشریات با مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی شستا که با هدف تبیین راه‌های تعامل و بهرمندی از ظرفیتهای مطبوعات و رسانه ها دربخش های دولتی و خصوصی به منظور تبیین راهکارهای شستا و تعامل دو سویه با رسانه ها صورت گرفت اظهار کرد: تقریبا یک و دو دهم تولید ناخالص ملی متعلق به شستاست. شستا در ۹ هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی، عمران وحمل و نقل، سیمان ، دارو، انرژی ، صنایع عمومی ، بانک،ICT ، سرمایه گذاری فعالیت دارد. سرمایه فعلی این شرکت، حدود ۳۹۰۰ میلیارد تومان است. همچنین۸۰۰۰ میلیارد افزایش سرمایه را مصوب دارد. مجموعا ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم تحت پوشش اشتغال این مجموعه قرار دارند.

مدیرعامل شستا ارزش دارایی‌های این شرکت را ۶۰ هزار میلیارد ، معادل ۱۷ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: شستا ۲۷۴ شرکت تحت پوشش دارد که ۱۸۰ شرکت آن تحت کنترل است. بنا داریم که تصدی خودمان را در امور شرکت ها و بنگاه هایی که امکان فعالیت در بخش خصوصی دارد، کاهش دهیم و به همین دلیل تا پایان سال ۹۸ مدیریت بخشی از شرکت ها در حیطه تامین اجتماعی (حدود ۱۰۵ شرکت) را به بخش خصوصی واگذار خواهیم کرد. مشخصات شرکت هایی که قصد واگذاری آن را داریم در سایت هلدینگ صبا تامین قرار دارد. هم به اقتضای فضای کسب و کار و هم تاکید رئیس جمهور و دکتر ربیعی در قالب برنامه پنج ساله روند چابک سازی مجموعه را در پیش گرفته ایم. بر این اساس از ۹ هلدینگ در ۵ هلدینگ ادغام خواهیم شد، به این ترتیب ۴ هلدینگ را کاهش خواهیم داد. مثلا ما در حوزه ساختمان در حوزه ۳ ساختمان فعالیت می کردیم که هر سه تا را در هم ادغام کردیم. نتیجه این روند آزاد سازی سرمایه ها و صرفه جویی و سبک سازی مجموعه بود.

وی افزود: شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در برنامه راهبردی پنج سال آینده با رویکرد سهام داری قابلیت ها و مزیت های فراوانی دارد. به همین دلیل هم برنامه های را پیش بینی کرده است و بعد از برجام تلاش شده است که بتوانیم توسعه ارتباطات بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم.

مدیرعامل شستا تاکید کرد: بعد از برجام هر هیات خارجی که در قالب فعالیت اقتصادی به کشور آمده است، به نوعی با شستا وارد گفتگو شده است. ما در خاورمیانه هم از جمله بنگاه های بزرگ اقتصادی هستیم. بنابراین بنا داریم در حوزه انرژی و نیروگاهها، بانک، بیمه، معدن و فلزات، ارتباطات و فناوری فعالیت داشته باشیم.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل شستا همچنین با توجه به ادغام سبک سازی سایر مجموعه ها خاطرنشان کرد: روند ادغام هلدینگ انرژی، هلدینگ شمس و هلدینگ حمل و نقل تقریبا در مرحله نهایی است.

لطفی به اعلام آمادگی شرکت سرمایه گذاری شستا به واگذاری شرکت های مطرح شده به بخش خصوصی و یا در تعامل با شرکای خارجی بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: ما آمادگی داریم که بخشی از سهام و واحدهایی که در کشور داریم را عرضه کنیم تا بتوانیم با واحدهای بزرگ مشارکت داشته باشیم. تا سال ۱۴۰۱ شستا به چشم انداز اجرایی و راهبردی برای فعالیت و واگذاری بنگاه ها و چابک سازی و سبک سازی آنها در ۵ حوزه نفت و گاز، دارو، IT و ITC ، بانک و بیمه و حوزه معدن دست خواهد یافت.