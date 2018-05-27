به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در معاملات آنلاین تمامی افراد بدون هیچ گونه محدودیتی در تمام نقاط دنیا و یا به عبارتی بهتر تمامی افرادی که دسترسی به اینترنت و گوشی تلفن همراه داشته و حساب شخصی آنها دارای کارت های عابر بانک باشد، می‌توانند به خرید و فروش بپردازند و به آسان‌ترین طریق نسبت به فروش و یا تحویل آن اقدام نمایند. منظور از معاملات آنلاین، دسترسی سریع و مطمئن سرمایه‌گذاران به سامانه معاملات در بازارهای گوناگون از جمله بازار سکه و طلا و انس طلا است.

بنگاه‌ها و افراد با بکارگیری این فن، بدون مراجعه به بازار سکه و طلا و ارائه درخواست خود می‌توانند سفارش‌های خرید و فروش سکه و طلای خود را به سرعت انجام دهد.

مرکز سکه و طلای ثامن به‌عنوان بزرگترین و به روزترین مرکز خرید و فروش آنلاین طلا در ایران شناخته شده است. سرمایه گذران می‌توانند بدون هیچگونه نگرانی نسبت به سرمایه گذاری در این مرکز اقدام کنند. زیرا این مرکز فعالیت خود را با مجوزهای معتبر و رسمی از جمله پروانه کسب و پروانه کسب الکترونیکی و نماد اعتماد الکترونیکی و نماد ثبت در رسانه‌های دیجیتال آغاز کرده و دارای گواهی اس اس ال جهت امنیت کاربران است. همچنین طلای ثامن دارای تندیس مدیریت عملکرد در سنجش جهانی در زمینه طلا و جواهر و سنگ‌های زینتی است.

یکی از مزیت های سیستم معاملات آنلای سکه و طلای ثامن این است که سرمایه گذاران به صورت ۲۴ ساعته می توانند به خرید و فروش بپردازند. سامانه طلای ثامن توانسته این امکان را برای کاربران خود به‌وجود آورد که بتوانند طلا، سکه و انس طلای خود را به صورت حضوری نیز دریافت کند که این امر برای اولین بار در ایران و در بین سامانه‌های معاملاتی صورت می‌گیرد.

در این سامانه میتوان حتی با ۱ گرم طلای آب شده به تجارت پرداخت و افزایش سرمایه داد. یکی از نقاط قوت این مرکز امکان خرید و فروش از تمام نقاط ایران بدون محدودیت جغرافیایی است.

فرهاد زاهدی فر مدیریت مرکز طلای ثامن این سامانه را برای سهولت تجارت هموطنان، بدون دغدغه زمانی و مکانی ایجاد کرده است و از مهم‌ترین محاسن این مرکز امنیت بالای اطلاعات شخصی کاربران است. شما نیز می‌توانید با دسترسی به اینترنت و با مراجعه به سایت طلای ثامن به آدرس www.sekehsamen.com به‌صورت رایگان در سامانه معاملاتی سکه و طلای ثامن ثبت نام و معاملات خود را آغاز کنید.