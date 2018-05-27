کشف بیش از ۲ تن مواد مخدر در جنوب شرق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه‌ اطلاع رسانی پلیس، ماموران انتظامی شهرستان های نیکشهر و مهرستان با پشتیبانی اطلاعاتی پلیس مبارزه با موادمخدر استان، طی چند روز گذشته از فعالیت یک باند بزرگ که به صورت مسلحانه قصد انتقال موادمخدر از مناطق شرقی به استان های مرکزی کشور را داشتند، با خبر شدند.

وی با بیان اینکه اعضای این باند مسلح در حالی که با ۳ دستگاه خودرو اقدام به جا به جایی موادمخدر می کردند، توسط پلیس شناسایی شدند، افزود: قاچاقچیان با مشاهده تکاوران عملیاتی پلیس با انجام حرکات مخاطره آمیز قصد فرار داشتند که با سرعت عمل ماموران متوقف و سرنشینان خودرو ها بلافاصله به صورت مسلحانه با ماموران درگیر شدند.

سردار قنبری گفت: در این درگیری مسلحانه که حدود یک ساعت ادامه داشت، ماموران ضمن دستگیری ۵ قاچاقچی حرفه ای، ۲ قبضه سلاح کلاش و یک قبضه سلاح کلت کمری و یک تن و ۵۰۲ کیلوگرم تریاک را از قاچاقچیان کشف کردند.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به درگیری مسلحانه دیگری توسط ماموران انتظامی شهرستان ایرانشهر با سوداگران مرگ، اظهار داشت: پس از رصد چند روزه اعضای یک باند مسلح موادمخدر، خودرو زانتیا متعلق به این باند در محور «سرباز به ایرانشهر» توسط پلیس شناسایی شد.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه اعضای این باند مسلح پس از ورود به کمین یگان های عملیاتی و تکاوری پلیس، با آن ها درگیر شدند، افزود: در این درگیری مسلحانه ۲ تن از سوداگران مرگ دستگیر شدند.

به گفته سردار قنبری در این عملیات ۷۶۰ کیلوگرم تریاک و ۱۰۱ کیلوگرم حشیش که به صورت ماهرانه ای در کف خودرو جاساز شده بود، کشف شد.