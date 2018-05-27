به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رازقی رئیس مرکز کنترل ترافیک این پلیس اعلام کرد: توقف در حاشیه بزرگراه‌ها یکی از دلایل تصادفات جرحی و حتی در برخی مواقع فوتی محسوب می‌شود. به رانندگان توصیه می‌شود از توقف در حاشیه بزرگراه‌ها جداً خودداری کنند. در روزهای اخیر نیز چند تصادف جرحی به‌دلیل توقف در حاشیه بزرگراه‌ها به‌وقوع پیوسته است.

رازقی درباره وضعیت ترافیکی روز یکشنبه ۶ خرداد نیز گفت: در محورهای بزرگراهی با ترافیک صبحگاهی مواجهیم از جمله در محور غرب به شرق بزرگراه همت قبل از ستاری تا ورودی یادگار امام(ره) و در ادامه از برج میلاد تا ورودی به گاندی، محور غرب به شرق حکیم از خیابان اباذر تا محدوده کردستان، محور جنوب به شمال بزرگراه یادگام امام(ره) از خیابان صالحی تا شیخ فضل‌الله نوری، محور جنوب به شمال بزرگراه نواب از پل ۹ دی تا ورودی به تونل توحید، محور جنوب به شمال بزرگراه امام علی(ع) از خیابان دماوند تا قبل از رسالت و محور شرق به غرب بزرگراه بابایی از بلوار نیروی زمینی تا بزرگراه امام علی(ع) بار ترافیک صبحگاهی وجود دارد.