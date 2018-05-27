خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: رمضان آرام‌آرام قدم‌های مبارکش را به چشم‌های منتظر گذاشته تا یک ماه دیگر مهمان دل‌های مشتاقان خود باشد و این مردم لرستان هستند که چشم بر جاده زمان دوخته‌ بودند که هرچه زودتر مسافر رمضان از راه برسد تا با دست‌های به آسمان و سینه‌های معطر از عطر وجود خدا را در آغوشش گیرند.

دست‌پاکی‌ها و خوبی‌ها بر شانه روزه‌داران

رمضان ماه شستشوی دل‌ها از غبار گناهان و ماهی است که انگشت اشاره به آنچه خوبی‌هاست نشانه می‌رود، این است که شمار گناه در این ۳۰ روزه خدایی کاهش‌یافته و این روزه‌دار است که دست به دامان پاکی‌ها می‌شود تا سپری بسازد از دعا و مناجات رو به آنچه از خدای خویش دورش می‌سازد.

می‌توان گفت در این ماه، این پاکی و خوبی است که دست بر شانه روزه‌دار می‌گذارند تا او چشم‌هایش را جز به سمت آسمان نگشاید.

مردم لرستان از دیرباز هرسال مشتاقانه به استقبال این ماه عزیز می‌شتابند تا گرامی‌اش دارند، هرکسی می‌کوشد قدر بزرگی از دریای معرفتش بکشد تا تشنگی از وجود بزداید.

برپایی سفره ساده افطاری در مساجد روستایی

در این راستا اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان با برگزاری برنامه‌های مختلف قرآنی، فرهنگی، دینی و ... به پیشواز ماه مبارک رمضان رفته و با اجرای برنامه‌های مختلف میزبان روزه‌داران لرستانی در مساجد، تکایا، هیئت‌های مذهبی و ... است.

برپای سفره ساده افطاری در مساجد روستایی یکی از برنامه‌های اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان در ماه مبارک رمضان است که هم‌زمان با فرارسیدن میلاد امام حسن مجتبی(ع) و نیمه ماه رمضان این سفره ساده افطاری در مساجد مختلف روستایی که دارای روحانی مستقر هستند برپا می‌شود.

حجت‌الاسلام احمد غلامی معاون تبلیغات اسلامی لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به اجرای برنامه‌های مختلف هم‌زمان با ماه مبارک رمضان در لرستان از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اظهار داشت: درمجموع ۴۵ برنامه مختلف قرآنی در سطح استان از سوی این اداره کل برگزار می‌شود.

آشنایی جوانان با ابعاد شخصیتی امام حسن(ع)

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه‌های مختلف هم‌زمان با نیمه ماه مبارک رمضان و میلاد امام حسن مجتبی(ع) عنوان کرد: این برنامه‌ها در شهرستان‌های مختلف استان برگزار می‌شود.

معاون تبلیغات اسلامی لرستان بابیان اینکه این برنامه‌ها با محوریت معرفی و تبیین ابعاد شخصیتی امام حسن مجتبی(ع) برگزار می‌شوند ادامه داد: این برنامه‌ها با رویکرد آشنایی نسل جوان با فضائل و مناقب امام حسن مجتبی(ع) برگزار خواهند شد.

حجت‌الاسلام غلامی در ادامه سخنان خود از برپایی سفره افطار در مساجد روستایی که دارای روحانی مستقر هستند خبر داد و گفت: این برنامه بعد از اقامه نماز مغرب و عشا در سطح مساجد روستایی استان برگزار می‌شود.

برگزاری مسابقات فرهنگی آشنایی با امام حسن(ع) در روستاها

وی با تأکید بر اینکه امام حسن مجتبی(ع) بهترین الگو برای خیرین هستند عنوان کرد: در قالب برپایی این سفره افطاری در مساجد روستایی برنامه‌های فرهنگی، مسابقات فرهنگی، روایات و احادیث امام حسن مجتبی(ع) با رویکرد شناخت و آگاهی نسل جوان از فضائل امام حسن مجتبی(ع) برگزار می‌شوند.

معاون اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان در ادامه سخنان خود از برگزاری برنامه‌های مختلف از سوی هیئت‌های مذهبی استان هم‌زمان با نیمه ماه مبارک رمضان و میلاد امام حسن مجتبی(ع) خبر داد و گفت: این برنامه‌ها به‌ویژه در هیئت‌های مذهبی که به نام امام حسن مجتبی(ع) بوده برگزار می‌شوند.