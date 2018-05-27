شهاب‌الدین چاووشی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه کاهش هزینه‌ها در همه دستگاه‌های اجرایی می‌بایست مدنظر قرار گیرد، تأکید کرد: محدودیت‌های اعتباری در سال ۹۷ مشهود است لذا باید برای اینکه با مشکلات روبرو نشویم اقدامات عاجل را در دستور کار قرار دهیم که البته تلاش برای جذب اعتبارات ملی توسط مدیران دستگاه های اجرایی یکی از موارد این تلاش‌ها است.

وی با ابراز اینکه شرایط خاص استان سمنان ایجاب می‌کند که ما به سمت توسعه همه‌جانبه با تمام محدودیت‌های موجود پیش رویم که این امر عزم جدی همه مسئولان را می‌طلبد، افزود: برای مثال امروز باید اذعان داشت که پروژه‌های نیمه‌تمام یک دغدغه اصلی در استان محسوب می‌شود که تکمیل آن‌ها در رضایتمندی مردم نیز اثرگذار است که این امر جز در سایه اهتمام ویژه مسئولان میسر نیست.

اولویت‌بندی پروژه‌های نیمه‌تمام

استاندار سمنان بابیان اینکه تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در استان بر اساس رضایتمندی مردم تعیین و اولویت‌بندی خواهد شد، گفت: درصورتی‌که بتوانیم این طرح‌ها را به اتمام برسانیم می‌توانیم شاهد افزایش رضایتمندی مردم باشیم که این‌یک اصل اساسی در مجموعه مدیریتی استان محسوب می‌شود.

چاووشی همچنین بابیان اینکه استان سمنان دارای ظرفیت‌های عظیم در حوزه‌های صنعت، معدن، گردشگری و ... است، بیان داشت: یکی از مسائلی که به‌طور مکرر بر آن تأکید می‌شود، مقوله جذب سرمایه‌گذاری است که باید مدنظر دستگاه‌های اجرایی باشد.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی و مدیران آن‌ها می‌بایست در راستای احصاء طرح‌هایی که قابلیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارند، اهتمام داشته باشند.

احصاء طرح‌های دستگاه‌های اجرایی در اولویت باشد

استاندار سمنان همچنین خواستار اهتمام بیشتر اعضای شورای اداری استان در احصاء طرح‌های دستگاه‌های اجرایی شد و بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی درهرصورت مکلف به اجرای لایحه بودجه۹۷ هستند در کنار آن تکالیفی هم در راستای تحقق برنامه ششم توسعه دارند که ما توقع داریم مدیران در زمینه ارزیابی و تنظیم بودجه دستگاه‌های متبوعشان به این دو مقوله اصلی و اساسی عنایت داشته باشند.

چاووشی در ادامه خواستار حفظ وحدت و انسجام در استان سمنان شد و گفت: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرموده و تأکید دولت دوازدهم نیز است، مردم در همه زمینه‌ها می‌بایست انسجام خود را حفظ کنند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی طی چند روز گذشته در جمع مسئولان و کارگزاران نظام درباره همدلی و انسجام بارها تأکید کردند لذا از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان نیز می‌خواهیم تا در ایجاد این همدلی اهتمام داشته باشند.

استاندار سمنان در ادامه بیان کرد: همراهی و همدلی بین مردم و مسئولان باعث می‌شود تا کشتی اداره کشور باوجود دشواری و سختی‌های موجود به‌سلامت از مسیر خود عبور کند.