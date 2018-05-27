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۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۵۰

برای شرکت در بازی‌های آسیایی؛

پایان اردوی آزادکاران تا روز سه‌شنبه/ تفلیس نخستین میدان تدارکاتی

پایان اردوی آزادکاران تا روز سه‌شنبه/ تفلیس نخستین میدان تدارکاتی

مرحله اول اردوی تیم کشتی آزاد برای شرکت در بازی های آسیایی جاکارتا ۸ خردادماه به پایان می رسد و اردونشینان به یک مرخصی کوتاه خواهند رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی آزاد که خود را برای حضور در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا (۲۸ تا ۳۱ مردادماه) آماده می کند، تمرینات مختلفی را در دستور کار خود دارد.

ملی پوشان که دو روز دیگر تا پایان این اردو به تمرینات خود ادامه خواهند داد، امروز تمرین کشتی را در دستور کار دارند و فردا نیز ورزش باستانی را برگزار می کنند.

این مرحله از تمرینات روز سه شنبه هفته جاری به پایان می رسد و اردونشینان آزادکار، پس از چند روز استراحت به احتمال فراوان روز ۱۲ خردادماه مرحله جدید اردوی خود را از سر خواهند گرفت.

آزادکاران که تمرینات متنوعی را زیر نظر کادر فنی در اردوهای تیم ملی پیگیری می کنند در مرحله بعدی خود حدود ۱۲ روز در اردو خواهند بود که اولین تورنمنت تدارکاتی این تیم نیز در روزهای ۱۲ تا ۱۵ تیرماه در جام جایزه بزرگ تفلیس گرجستان برگزار می شود.

کد مطلب 4307110

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