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۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۲۶

با حضور داور المپیکی ایران؛

آموزش آخرین قوانین و مقررات داوری به اردونشینان کشتی

آموزش آخرین قوانین و مقررات داوری به اردونشینان کشتی

محمد ابراهیم امامی با حضور در اردوی تیم کشتی آزاد جوانان آخرین قوانین و مقررات داوری را به اردونشینان آموزش داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم امامی رئیس کمیسیون داوران کشتی و داور المپیکی کشورمان با حضور در اردوی تیم کشتی آزاد جوانان آخرین قوانین و مقررات داوری اتحادیه جهانی کشتی را برای آزادکاران جوان تشریح کرد.

آزادکاران جوان خود را برای حضور در رقابت های آسیایی هند در تیرماه و رقابت های جهانی اسلواکی در شهریورماه آماده می کنند.

همچنین رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی رومانی در رده سنی نوجوانان و جوانان در روزهای ۱۰ تا ۱۴ خردادماه در شهر بخارست برگزار می شود که نمایندگان ایران هم در این رقابتها به میدان خواهند رفت.

کد مطلب 4307118

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