آموزش آخرین قوانین و مقررات داوری به اردونشینان کشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم امامی رئیس کمیسیون داوران کشتی و داور المپیکی کشورمان با حضور در اردوی تیم کشتی آزاد جوانان آخرین قوانین و مقررات داوری اتحادیه جهانی کشتی را برای آزادکاران جوان تشریح کرد.

آزادکاران جوان خود را برای حضور در رقابت های آسیایی هند در تیرماه و رقابت های جهانی اسلواکی در شهریورماه آماده می کنند.

همچنین رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی رومانی در رده سنی نوجوانان و جوانان در روزهای ۱۰ تا ۱۴ خردادماه در شهر بخارست برگزار می شود که نمایندگان ایران هم در این رقابتها به میدان خواهند رفت.