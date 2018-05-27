مصوبات شورای فرهنگ عمومی یزد با دقت اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جوادیان زاده صبح امروز در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان تفت با اشاره به اهمیت مصوبات شورای فرهنگ عمومی اظهار داشت: بخشی از مهمترین رویدادهای فرهنگی استان در شورای فرهنگ عمومی مصوب می شود که لازم این مصوبات به شکل دقیق اجرا شود.

وی بیان کرد: البته مصوبات شورای فرهنگ عمومی باید ضمانت اجرایی داشته باشد و اعضای این شورا نیز باید برای به اجرا درآمدن این مصوبات، اهتمام و پیگیری کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد عنوان کرد: یکی از رسالت های اساسی شورای فرهنگ عمومی، آگاه سازی جامعه و سوق دادن مردم به عقلانیت، منطق و اصول علمی است.

جوادیان زاده خاطرنشان کرد: شورای فرهنگ عمومی محلی برای گفتگو و تفاهم برای رسیدن به یک نگاه مشترک است بنابراین مصوباتی که در جلسات شورای فرهنگ عمومی تصویب می شود باید به دقت اجرا شود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان یزد در عین حال با بیان اینکه مهمترین کارکرد فرهنگ، معنا بخشی است تاکید کرد: تاثیرگذاری، کارآمدی و توانمندسازی این شورا با تاکید بر توانمندی و حضور فعالانه نخبگان و ظرفیت‌های موجود قابل تحقق است.

جوادیان زاده با اشاره به اینکه فرهنگ به خاطر ماهیتی که دارد، اختلاف برانگیز است، تصریح کرد: پیشنهاد می کنم برای تحقق اهداف شورای فرهنگ عمومی، پژوهش‌های کاربردی انجام شود و در برنامه‌ها از ظرفیت‌های تمامی بخش‌ها اهالی فرهنگ و هنر و نخبگان استفاده شود.