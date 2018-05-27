مشخص شدن ترکیب تیم ملی والیبال نشسته بانوان برای مسابقات جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوهای آماده سازی تیم ملی والیبال نشسته بانوان به منظور حضور در مسابقات جهانی هلند و بازی های آسیایی از ۸ خردادماه در ساری آغاز می شود.

در آستانه آغاز این اردو، فریبا سلیمانی سرمربی تیم ملی والیبال نشسته بانوان گفت: سومین مرحله از اردوی تیم ملی با دعوت از ۱۷ بازیکن به میزبانی ساری آغاز می شود. از این تعداد، ۳ بازیکن جوان و جدید هستند که به تازگی استعداد یابی شده اند و زیر نظر مربیان تیم ملی کلیه تکنیک ها و تاکتیک ها را به صورت پایه ای و اصولی خواهند آموخت.

وی افزود: ترکیب اعزامی به رقابت های جهانی هلند تقریبا مشخص شده اما با توجه به اینکه شرایط بازیکنان متغیر و رقابت بین آنها نزدیک است، امکان تغییر وجود دارد. از آنجا که برای تلاش همه بازیکنان احترام قائل هستیم و انگیزه های آنها قابل تحسین است، هیچ حاشیه امنیتی برای ملی پوشان قائل نیستیم و بهترین ها در ترکیب نهایی جای خواهند داشت.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته بانوان خاطر نشان کرد: در نهایت از همین بازیکنانی که به اردو دعوت شده اند، دو ترکیب برای مسابقات جهانی هلند و نیز پس از آن بازی های پاراآسیایی جاکارتا انتخاب خواهند شد و امیدواریم بتوانیم در هر دو رویداد پیش رو بهترین عملکرد تیم ملی را به نمایش بگذاریم.

سلیمانی در پایان گفت: با توجه به برگزاری اردو در ماه مبارک رمضان، شهر ساری برای سومین اردوی تیم ملی انتخاب شد و ملی پوشان از عصر فردا، ۷ خرداد وارد این شهر می شوند تا تمرینات خود را از ۸ خرداد آغاز کنند.

به گزارش مهر، معصومه زارعی ⁭براتی، ندا پنجه ⁭باشی، فاطمه زهرا محمدی، زهرا لطفی، زهرا دانایی، بتول جعفریان، فاطمه جهانی، بتول خلیل⁭ زاده، نسرین فرهادی، معصومه شجراتی، فهیمه ندا، زینب ملکی، فرزانه حیدری، مهری فلاحی دریاکناری، سمیرا خالقی، زهرا نجاتی⁭عارف و سمانه طاهری ۱۷ ملی پوش دعوت شده به این اردو هستند.

سومین اردوی تیم ملی والیبال نشسته بانوان با نظارت فریبا سلیمانی به عنوان سرمربی تیم ملی همراه با مریم ایرانمنش و پروانه باغبان، کمک مربیان تیم ملی برگزار خواهد شد. سمیرا محمدی نیز به عنوان مربی بدنساز در کنار تیم حضور دارد. این اردو تا ۱۵ خردادماه ادامه دارد. معصومه مهرورز نیز به عنوان سرپرست در کنار اردونشینان است.