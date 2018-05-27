به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته دانشجویان پسر به منظور حضور در مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان با همکاری فدراسیون کاراته در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار شد که در نهایت نفرات برتر در دو بخش کومیته انفرادی و کومیته تیمی معرفی و به تیم ملی دانشجویان دعوت شدند.

با تصمیم کمیته فنی مسابقات، نفرات ذیل جواز حضور در اردوی تیم ملی دانشجویان را بدست آوردند.

در بخش مبارزه (کومیته انفرادی):

وزن ۶۰- کیلو گرم: علی مسکینی

وزن ۶۷- کیلو گرم: محمد صادق شعبانی و مهدی رحیمی نژاد

وزن ۷۵- کیلو گرم: میلاد بهمنی و رضا خوشکلام

وزن ۸۴- کیلو گرم: مهدی خدابخشی

وزن ۸۴+ کیلو گرم: صالح اباذری

در بخش کومیته تیمی:

مهدی قراری زاده ، یونس نوروزی و کوشا تیموری



برای مشخص شدن نفرات کومیته تیمی و دو وزن ۶۷- و ۷۵- کیلوگرم روز ۹ خرداد ماه و همزمان با مسابقات انتخابی کاتا نفرات دعوت شده به مصاف هم خواهند رفت.



یازدهمین دوره رقابتهای کاراته دانشجویان جهان ۲۸ لغایت ۳۱ تیرماه ماه سال جاری در شهر کوبه کشور ژاپن برگزار می‌شود.