  1. بین الملل
  2. اروپا
۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۴۵

صدراعظم اتریش:

کنترل مرزی کشورهای آفریقایی برای ممانعت از مهاجرت اهمیت دارد

کنترل مرزی کشورهای آفریقایی برای ممانعت از مهاجرت اهمیت دارد

صدراعظم اتریش در گفتگویی در اولویت قرار گرفتن کنترل مرزی کشورهای آفریقایی را در راستای مهار پدیده مهاجرت با اهمیت قلمداد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سباستین کورتز» صدراعظم اتریش در گفتگو با روزنامه بیلد ام زونتاگ درباره پدیده مهاجرت اظهار داشت: آژانس کنترل مرزی اروپا (فونتکس) باید تمهیدات بیشتر و موثری برای محافظت از مرزهای اروپایی اتخاذ کند.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر کشورهای اروپایی هدف مهاجرتی شهروندانی از کشورهای آفریقایی قرار گرفته است و به همین دلیل باید راهی برای تشدید کنترل مرزی کشورهای آفریقایی برای ورود غیرقانونی به کشورهای اروپایی پیدا کرد.

کورتز همچنین خاطر نشان کرد: اتریش در شرایط کنونی نمی تواند بیش از این در حوزه مهاجرپذیری سرمایه گذاری و هزینه کند. 

صدراعظم اتریش کشورهای اروپایی را برای تشدید کنترل مرزها برای جلوگیری از افزایش شمار مهاجران به تشریک مساعی فراخواند.

کد مطلب 4307144
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها