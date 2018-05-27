کنترل مرزی کشورهای آفریقایی برای ممانعت از مهاجرت اهمیت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، «سباستین کورتز» صدراعظم اتریش در گفتگو با روزنامه بیلد ام زونتاگ درباره پدیده مهاجرت اظهار داشت: آژانس کنترل مرزی اروپا (فونتکس) باید تمهیدات بیشتر و موثری برای محافظت از مرزهای اروپایی اتخاذ کند.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر کشورهای اروپایی هدف مهاجرتی شهروندانی از کشورهای آفریقایی قرار گرفته است و به همین دلیل باید راهی برای تشدید کنترل مرزی کشورهای آفریقایی برای ورود غیرقانونی به کشورهای اروپایی پیدا کرد.

کورتز همچنین خاطر نشان کرد: اتریش در شرایط کنونی نمی تواند بیش از این در حوزه مهاجرپذیری سرمایه گذاری و هزینه کند.

صدراعظم اتریش کشورهای اروپایی را برای تشدید کنترل مرزها برای جلوگیری از افزایش شمار مهاجران به تشریک مساعی فراخواند.