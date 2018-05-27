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۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۲۷

عقد تفاهم همکاری میان فدراسیون شطرنج ایران و چین

عقد تفاهم همکاری میان فدراسیون شطرنج ایران و چین

در حاشیه رقابت‎های بین‎المللی شطرنج جاده ابریشم، تفاهم نامه‎ای میان فدراسیون شطرنج ایران و چین امضا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه برگزاری مسابقات بین المللی شطرنج جاده ابریشم، نماینده فدراسیون شطرنج ایران تفاهم نامه همکاری با چند تن از مسئولان فدراسیون شطرنج چین امضا کرد.

 سه نماینده از هیات های شطرنج پکن، کی جینگ و ژانگ هوانگ و مجتبی دانشفر رئیس هیات شطرنج استان تهران در این مراسم حضور یافتند و تفاهم نامه به امضا طرفین رسید.

تبادل بازیکنان در مسابقات بین المللی از جمله دعوت از تیم چین برای حضور در جام پایتخت، برگزاری اردوهای تدارکاتی، اعزام مربی برای ارتقا سطح فنی بازیکنان و ارتقا دانش دانشگاهی شطرنج از جمله مفاد این تفاهم نامه است.

کد مطلب 4307145
زینب حاجی حسینی

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