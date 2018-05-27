افزایش خانم های قلیانی در کشور/ هزینه های چندهزار میلیاردی سیگار

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا رئیسی روز یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته بدون دخانیات، با بیان این مطلب که ۸۴ درصد افراد سیگاری در کشورهای در حال توسعه زندگی میکنند، گفت: در ایران، سالیانه ۵۵ میلیارد نخ سیگار مصرف میشود که ۱۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد و هزینههای سلامت آن تقریبا ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است.
معاون وزیر بهداشت ادامه داد: یکی از اصلیترین تهدیدکنندههای اصلی سلامت مردم در قرن بیست و یکم، قلیان است. در جهان نیز این مشکل وجود دارد که قبح مصرف قلیان کمتر از سیگار است. مصرف قلیان در خانمهای ایرانی نیز در حال افزایش است.
وی با بیان اینکه در ۵۵ کشور دنیا مالیات بر خرده فروشی سیگار بالای ۷۰ درصد است، افزود: تا سال گذشته مالیات بر خرده فروشی سیگار در کشور ما صفر بود و یک نخ سیگار به سادگی و با کمترین هزینه در دسترس افراد قرار دارد. وقتی عرضه زیاد باشد، قطعا مصرف نیز بالا میرود.
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: وضع مالیات بر عمده فروشی و خرده فروشی سیگار، در کاهش مصرف سیگار بسیار اهمیت داشت.
وی با بیان اینکه بحث استفساریه اماکن عمومی و خصوصی درباره عرضه قلیان در قهوهخانهها جای تعجب دارد، ادامه داد: قهوهخانهها از شمول اماکن عمومی خارج شده است. اگر قهوهخانه جزو اماکن عمومی نیست، پس آیا خصوصی است؟ اگر جزو اماکن خصوصی باشد، کارشناسان بهداشت حق ورود به این اماکن را ندارند و این یکی از اشکالاتی است که نیاز به اصلاح دارد. این اتفاق به این علت افتاده که استعمال دخانیات در اماکن عمومی ممنوع است. حالا با این کار صورت مسئله را پاک کردند تا بگویند مصرف قلیان ممنوع نیست.
رئیسی گفت: در سال ۹۴ تحقیقی در گروه هدف دانش آموزان انجام شد که امسال نیز از مهر ماه این تحقیق انجام خواهد شد. نتایجی که این تحقیقات داشته نشان میدهد در بین نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ سال، ۱۰.۲ نوجوانان مصرف کننده دخانیات، ۹ درصد مصرف کننده مواد دخانیات تدخینی، ۳.۴ درصد مصرف کننده سیگار، قلیان ۱۱.۲ مصرف کننده داشته است. ۲۰.۴ نوجوانان در معرض دود دخانیات در منزل بودند. همچنین ۶۵ درصد مصرف کنندگان، سیگار مصرفی خود را مغازه و سوپرمارکت یا دکههای مطبوعاتی تهیه میکردند.
معاون وزیر بهداشت افزود: ۶۸.۵ درصد این افراد گفتند که از طرف فروشنده هیچ سئوالی مبنی بر سن و سال خریدار نشده است. ۷ نفر از هر ۱۰ نفر دانش آموز پیامهای ضد سیگار را از رسانهها شنیدند. بیش از ۷۶ درصد دانش آموزان میدانند که مصرف سیگار برای سلامت زیان آور است. ۷۸ درصد نوجوانان موافق ممنوعیت کامل مصرف دخانیات در اماکن عمومی هستند.
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