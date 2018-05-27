آغاز ثبت نام نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر از ۱۰ خرداد

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر از روز پنج شنبه ۱۰ خرداد لغایت ۱۰ تیر۹۷ فعال و آماده ثبت درخواست دانشجویان شاهد و ایثارگر واجد شرایط مقطع کارشناسی ورودی های سال ۹۶ و ماقبل متقاضی انتقال و میهمانی است.

دانشجویانی که در سال گذشته حکم میهمانی و یا حکم مشروط داشته اند لازم است در سامانه ثبت نام، و حتما شرایط و وضعیت تحصیلی خود را درج کنند.

رسیدگی به تقاضای دانشجویان به ترتیب اولویت ذیل انجام می شود:

فرزند اناث شهید، فرزند ذکور شهید، جانباز ۵۰ درصد و بالاتر و آزاده، همسر شهید، جانباز ۲۵ الی ۴۹ درصد، همسر جانباز۵۰ درصد و بالاترو آزاده، فرزند اناث جانباز ۵۰ درصد و بالاتر و آزاده، همسر جانباز ۲۵ الی ۴۹ درصد، فرزند اناث جانباز ۲۵ الی ۴۹ د رصد و فرزند ذکور جانباز ۲۵ الی ۴۹ درصد.

دانشجویان متقاضی انتقال و یا میهمانی می توانند با مراجعه به سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان نسبت به ثبت درخواست خود با کد رهگیری دریافت و نتیجه بررسی در زمان مقرر از طریق همان سایت با درج کد رهگیری مشاهده کنند.

پس از اتمام ثبت نام دانشجویان ادارات کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ملزم هستند تا تاریخ ۲۵ تیر ۹۷ در سامانه سجاد ورود و با توجه به مدارک دانشجو (ایثارگری، وضعیت تحصیلی) اقدام لازم را به بعمل آورند.