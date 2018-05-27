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۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۳۱

نمایشگاه علوم قرآنی در مجتمع فرهنگی ارشاد ایلام افتتاح شد

نمایشگاه علوم قرآنی در مجتمع فرهنگی ارشاد ایلام افتتاح شد

ایلام-نمایشگاه علوم قرآنی و محصولات فرهنگی در مجتمع ارشاد ایلام افتتاح شد.

عظیم ایدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایشگاه در مورد علوم قرآن و عترت است که در  آن کتاب و هم محصولات فرهنگی در ارتباط با ماه مبارک رمضان عرضه شده است.

وی افزود: محصولات این نمایشگاه با ۵۰ درصد تخفیف و انتشاراتی از قم است که از هشتم ماه مبارک رمضان در محل مجتمع فرهنگی ارشاد برگزار شده و تا پایان ماه رمضان فعالیت دارد.

ایدی تصریح کرد: در این نمایشگاه ۲ هزار عنوان کتاب و محصولات فرهنگی عرضه شده است.

وی اضافه کرد: از اقدامات مهمی که امسال در این نمایشگاه در نظر گرفته شده است این است که غریب به ۲ هزار جلد قرآن کریم در نمایشگاه عرضه شده که اگر شهروندان ایلامی قرآن های فرسوده در منازل داشته باشند می توانند این قرآن ها را به این محل آورند و قرآن های نو به صورت رایگان  در این نمایشگاه تحویل بگیرند.

کد مطلب 4307153

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