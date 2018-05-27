به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین کنفرانس بین‌المللی کلیسا، دین و فلسفه دین در روزهای ۱۱ تا ۱۲ دسامبر ۲۰۱۸ در هاوانا، کوبا برگزار می‌شود.

محور کلی موضوعات شامل:

فلسفه دین

اخلاق به عنوان بخشی از متافیزیک

تاریخ

متافیزیک، معرفت شناسی، منطق، اخلاق و نظریه ارزش

اهمیت مذهبی وقایع تاریخی

ویژگی‌های عمومی کیهان و گیتی

باورها و شیوه‌ها

اشکال مذهبی زندگی و شیوه

مفهوم خدا

وجود خدا

استدلال برای وجود خدا

تجربه مذهبی و معجزات

الهیات طبیعی

بحث در مورد وجود خدا

مشکل شر

ماهیت خدا

دانش خدا

فلسفه تحلیلی دین

فیلسوفان برجسته دین

اخلاق گرایی

فروتنی

مسیحیت و... است.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌تواتند آثار خود را به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۱۸/۱۲/havana/ICTRPR?step=۲ ارسال نمایند.

مهلت ارسال آثار ۳۱ مه ۲۰۱۸ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۱۸/۱۲/havana/ICTRPR ارسال نمایند.