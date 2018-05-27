کابل تصمیم پاکستان در مورد مناطق قبایلی را یکجانبه خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور، کاخ ریاست جمهوری افغانستان با انتشار بیانیه ای در واکنش به تصمیم روز پنجشنبه پارلمان پاکستان، گفت که کابل همواره به خاطر مداخله‌های نظامی پاکستان و تصمیم یکجانبه این کشور به منظور تغییرات وضعیت سیاسی مردم قبایلی ساکن در امتداد خط «دیورند»، نگرانی خود را از طرق دیپلماتیک با مقامات اسلام آباد و جامعه بین المللی مطرح کرده است.

در این بیانیه همچنین آمده است که پارلمان پاکستان تصمیم ادغام مناطق قبایلی با ایالت «خیبر پختونخواه» را در حالی اتخاذ کرده است که وضعیت نظامی در آن مناطق حاکم بوده و هرگونه تصمیم در مناطق قبایلی باید در پرتو اجماع مردم صورت گیرد تا از خواست آنان نمایندگی کند.

این بیانیه می افزاید که دولت افغانستان با درک سیستم غیر انسانی حاکم در مناطق قبایلی، تصمیم یکجانبه درباره سلب خود مختاری مناطق قبایلی را که بدون مشورت مردم آن منطقه و مقامات افغانستان صورت گرفته است، راه حل مشکل نمی‌داند.

لازم به ذکر است که پارلمان پاکستان روز پنجشنبه در یک اقدام بی‌سابقه با ۲۲۹ رای موافق و ۲۹ رای مخالف، طرح ادغام مناطق قبایلی «فاتا» با ایالت خیبر پختونخواه این کشور را تایید کرد.

گفتنی است که بر اساس تفاهم صورت گرفته بین حاکمان وقت هند(هندِ بریتانیا) و افغانستان، ۷ قبیله ساکن در امتداد خط دیورند باید تا اندازه‌ای در تنظیم امور خویش مستقل باشند. بر اساس این تفاهم مناطق قبایلی فاتا منطقه آزاد خوانده می‌شوند و دولت با استفاده از نظام فدرالی این مناطق را اداره می‌کند.

شایان ذکر است که افغانستان در مورد خط دیورند با پاکستان اختلاف دارد و آن را نمی‌پذیرد. اما پاکستان این خط را مرز میان دو کشور می‌خواند و هر نوع بحث در این مورد را غیر قابل قبول می داند.