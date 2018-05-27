به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی روز یکشنبه در گردهمایی ماهانه ائمه جمعه استان قزوین که در دفتر نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مسائلی که امروز رهبری بر آن تأکید دارند توجه به این موضوع است که اشرار داخلی و استکبار جهانی می‌خواهند اختلافات، چالش‌ها و تنش‌های منطقه به داخل نظام ما سرایت کند و آن‌ها می‌خواهند از جریانات حزبی و جناحی برای تحقق این هدف خود استفاده کنند و باید مراقب این توطئه افکنی‌ها باشیم.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه ائمه جمعه می باید ساحت تریبون‌های نماز جمعه را به شدت از متهم شدن به حزبی و جناحی بودن حفظ کنند، افزود: نباید موضع‌گیری‌ها به گونه‌ای باشد که ساحت نماز جمعه متهم شود به اینکه از یک حزب و یا جناح خاص حمایت شده و یا با یک حزب و جناحی دیگر مخالفت شده است. نماز جمعه بستری برای همه اقشار، همه افکار و همه سلایق است.

امام جمعه قزوین با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب تأکید دارند که از سرزنش کسانی که مسئولیت مذاکرات را بر عهده داشتند پرهیز شود، اضافه کرد: رهبری نقد منصفانه و عالمانه را نه تنها تشویق کردند، بلکه خودشان در همان مجلس نیز نقد کردند و ما نیز می‌باید در تریبون‌ها همین گونه عمل کنیم و ضمن پرهیز از سرزنش که به دور از اخلاق و جوانمردی است، نقد منصفانه را جدی بگیریم.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به استفاده هر چه بیشتر از فرصت‌های بی‌بدیل شب‌های احیا و شب قدر تأکید کرد و ابراز داشت: سرمایه‌های معنوی و نماز جمعه را می‌باید در این ایام با برکت جمع‌آوری کنیم و آن را نادیده نگیریم.

آیت‌الله عابدینی با بیان اینکه دعوت به قرآن و اهل بیت (ع) در ماه مبارک رمضان را مورد توجه قرار دهیم، عنوان کرد: تأکید کنیم ارتباط با قرآن نباید خلاصه شود در شب‌های احیا و شب قدر و تلاش کنیم تا ارتباط با قرآن در تمام طول سال مورد توجه جامعه قرار داشته باشد و محافل قرآنی بعد از ماه رمضان به تعطیلی کشیده نشود.

حجت‌الاسلام‌ روح‌الله فاطمی‌نسب رئیس دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین نیز در این نشست بر ضرورت برگزاری نماز عید فطر به صورت متمرکز تأکید کرد و ابراز داشت: باید تلاش کنیم در همه شهرها نماز عید فطر به صورت متمرکز برگزار شود تا شاهد وحدت هر چه بیشتر در جامعه باشیم.